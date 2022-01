มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ประเทศเกรเนดา และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สานต่อความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรปรับพื้นฐานสู่การศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (St. George’s University: SGU) ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์นานาชาติที่ตั้งอยู่บนเกาะเกรเนดา ทะเลแคริบเบียน สานต่อความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College: MUIC) ประเทศไทย ที่ได้ลงนามไปเมื่อปี 2561 เพื่อก่อตั้งหลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษา MUIC ที่เรียนวิชาเอกสาขาชีววิทยาสามารถลงทะเบียนและเริ่มเรียนพรีคลินิก ที่ MUIC ได้ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์เข้าเรียนและลงทะเบียนในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (Doctor of Medicine: MD) เป็นเวลา 4 ปีของ SGU โดยสามารถเริ่มต้นเรียนได้ที่ประเทศเกรเนดาหรือสหราชอาณาจักรSGU มุ่งมั่นที่จะมอบทุนการศึกษาแบบบางส่วนมากถึง 10 ทุนต่อปี ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ตั้งใจจะเรียนต่อหลักสูตร MD ของ SGUรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “สี่ปีหลังจากการลงนามในข้อตกลงครั้งล่าสุดของเรา ความเป็นพันธมิตรระหว่างเรากับ SGU ยังคงดำเนินต่อไปโดยก้าวจากความแข็งแกร่งที่มีอยู่เดิมไปสู่ความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น การจัดหาทุนการศึกษาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์อันดีต่อนักศึกษาของเราที่ต้องการได้รับประสบการณ์ทางการศึกษาด้านการแพทย์ในระดับนานาชาติ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดได้อีกในอีกหลายปีข้างหน้า”เดวิด แอนโธนิสซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกและสรรหานักศึกษานานาชาติ (David Anthonisz, Director of International Student Recruitment) กล่าวว่า “นับเป็นความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษาไทยสามารถสำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ระดับพรีคลินิกที่มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย จาก Best Global Universities* ได้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอโอกาสนี้แก่นักศึกษาไทยที่ต้องการเรียนหลักสูตรดังกล่าวในไทยก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศเกรเนดาหรือสหราชอาณาจักรในอนาคต หรือแม้กระทั่งการฝึกอบรมทางคลินิกในสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร”แพทย์หญิงบุญนุช มธุรสตระกูล บัณฑิตจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความฝันของเธอในการได้ทำงานเป็นแพทย์ในสหรัฐอเมริกา หลังจากสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ SGU เมื่อปี 2560 และได้เป็นแพทย์ประจำบ้านอยู่ที่ศูนย์การแพทย์และสุขภาพจิตลินคอล์น (Lincoln Medical and Mental Health Center) ในนิวยอร์ก โดยปัจจุบันเธอเป็นแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology) ที่ Zucker School of Medicine/Northwell program และจะเริ่มหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปลูกถ่ายไต (Transplant Nephrology Fellowship) ที่คลีฟแลนด์คลินิก (Cleveland Clinic) ในเดือนกรกฎาคม 2565 “ดิฉันชอบการผจญภัย” แพทย์หญิงบุญนุชกล่าว “ดิฉันตั้งใจรอเวลาเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาและเกรเนดาจริง ๆ หลังจากที่ได้ใช้เวลาปีแรกในสหราชอาณาจักร ที่ผ่านไปไวเหมือนอยู่ในความฝัน” สำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังพิจารณาว่าจะทำอะไรต่อ แพทย์หญิงบุญนุช กล่าวว่า “หากคุณมีความพยายามมากพอ ความฝันของคุณก็จะเป็นจริง”กว่า 40 ปีที่ผ่านมา SGU ได้ให้การสนับสนุนแพทย์มาแล้วกว่า 19,000 คน ให้เป็นบุคลากรแพทย์ระดับโลก ประกอบไปด้วยนักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์จากกว่า 150 ประเทศ จนถึงปัจจุบัน SGU ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์จำนวน 16 คนจากประเทศไทย และปัจจุบันมีนักศึกษาไทย 25 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในเกรเนดาหรือสหราชอาณาจักรโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ได้รับการยอมรับจากแพทยสภาแห่งประเทศไทย และผู้สำเร็จการศึกษาจาก SGU นั้นมีสิทธิ์เข้ารับการสอบใบอนุญาตของประเทศไทยนักศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งผ่านไปยังหน้าเพจของนักศึกษานานาชาติของ SGU ได้ https://www.sgu.edu/international-students/east-asia/?utm_source=Website&utm_medium=Thailand&utm_campaign=September&utm_id=PR

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปรับพื้นฐานสู่การศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ประเทศเกรเนดา และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/collaborative-programs/pathway-to-us-residency-training-and-medical-careers/

* ข้อมูลตามรายงานของ U.S. News & World Report 2021-2022 https://www.usnews.com/education/best-global-universities/thailand