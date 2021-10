เจาะเส้นทางธุรกิจ ผู้บุกเบิกเทรนด์ "ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา เทคนิคหมอรวงข้าว" ก้าวสู่ผู้นำด้านความงามและการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร

"แต่ก่อนคนไทยคิดว่าการศัลยกรรมตา จะมีเพียงการทำตาสองชั้นเพียงอย่างเดียว หมอจึงสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านภาพลักษณ์ มากกว่าการทำตาสองชั้น แก้ไขครอบคลุมทุกปัญหารอบดวงตา ที่ให้การดูแลรักษาตาทั้งเพื่อความงามและรักษาโรคตาอย่างหลากหลาย ได้แก่ การเปิดหัวตา การเปิดหางตา นิยมทำร่วมกับการทำตาสองชั้น เพื่อให้ได้ดวงตาที่สวยงามยิ่งขึ้น, การดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาตาปรือ หรือภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง, เติมไขมัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีเบ้าตาลึก ตาโหล่ ชั้นตาดูเป็น 3 ชั้น, ยกหางตาซ่อนแผลใต้คิ้ว เหมาะกับผู้ที่หางตามีเนื้อกองเยอะ หนังตาตก หรือมีตีนกา และการตัดถุงใต้ตา เหมาะกับผู้ที่มีถุงไขมันใต้ตา เป็นต้น"

จากจุดเจ็บปวดในวัยเด็ก สู่แรงผลักดัน และโอกาสที่ได้รับ กลายเป็นแรงบันดาลใจให้หรือนำเทคนิคที่มีมานานกว่า 50 ปี รวมเข้ากับความรู้ด้านจักษุแพทย์ และการไปศึกษาเรียนรู้เฉพาะทางโดยตรงจากเกาหลี มุ่งมั่นก่อตั้งคลินิกศัลยกรรมดวงตาในชื่อว่าในนามบริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด และก้าวสู่การเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการผ่าตัดเปิดหัวตาและเปิดหางตาคนแรกของเมืองไทย"ตอนที่มีโอกาสบินไปศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศเกาหลี หมอเป็นรุ่นแรกๆ ที่เรียน ที่นั่นให้ลงมือผ่าตัดจริงกับคนไข้ ทำให้หมอได้รู้ว่า ในช่วงเวลานั้นที่ไทยยังไม่มีคลินิกใดที่มีบริการเปิดหัวตา เปิดหางตามาก่อนเลย หมอจึงเกิดความมุ่งมั่นว่า หมอนี่แหละจะเป็นคนทำตาคนไทยให้สวยให้ได้ และในตอนนั้นที่ Lovely Eye & Skin Clinic ผลตอบรับดีจากคนไข้ จุดกระแสทำตาสองชั้น เปิดหัวตาให้กลายเป็น Talk of The Town ว่าถ้าทำตาสองชั้น ต้องทำกับหมอรวงข้าว"ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี บวกกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในฐานะจักษุแพทย์ที่ไม่ใช่แค่มุ่งเน้นทำตาสองชั้นเพื่อความสวยงาม แต่ยังแก้ไขครอบคลุมทุกปัญหารอบดวงตา ไม่ว่าจะเป็นอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ที่ส่งผลให้ตาปรือ ตาไม่เท่ากัน แก้ไขปัญหาหนังตาตก ทับหัวตา บดบังการมองเห็น แก้ไขปัญหาขนตาทิ่มตา ระคายเคืองดวงตา เป็นต้นตรงนี้เอง คือที่ทำให้คุณหมอได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้มาใช้บริการ เพราะให้ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ฝากดวงตาไว้กับคุณหมอ ซึ่งการทำตาสองชั้นในยุคนั้น ต้องยอมรับว่า ยังโดนจำกัดให้อยู่แค่วงการแคบๆ อยู่มาก "หมอรวงข้าว" จึงเป็นแบรนด์แรกที่การันตีว่าการทำตาสองชั้นนั้น ไม่ใช่แค่การกรีดตาให้เป็นสองชั้นเท่านั้น แต่ต้องแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุม และให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าความสวยงาม ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงทำให้คลินิก และบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน"บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด และ Lovely Eye & Skin Clinic ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 เป้าหมายของเรา คือการเป็นผู้นำด้านคลินิกทำตาสองชั้นอันดับ 1 โดย ขณะนั้น ผมเป็นผู้บริหารบริษัทโฆษณา Yell Advertising ด้วย เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้าง กำหนด Position และผลักดันแบรนด์ "ทำตาสองชั้น โดยหมอรวงข้าว" ให้เป็นที่รู้จักในฐานะจักษุแพทย์คนแรกและคลินิกแรกของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการผ่าตัดทำตาสองชั้นและศัลยกรรมรอบดวงตาเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการศัลยกรรมหลากหลายเหมือนคลินิกโดยทั่วไป" กฤษฎาพัฒน์ การุญญ์ กล่าวเสริมในฐานะผู้บริหารระดับสูง บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัดแน่นอนว่า การเป็นคนแรกๆ ที่บุกเบิกเทคนิคการเปิดหัวตา และเปิดหางตาคนของประเทศไทย ต้องพัฒนา และเก่งอยู่ตลอดเวลา เพราะหากย่ำอยู่กับที่ก็จะถูกคู่แข่งแซงหน้าไปในที่สุด ดังนั้นคุณหมอจึงมุ่งมั่นคิดค้นพัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุดกับคนไข้อยู่เสมอ โดยนำเอานวัตกรรมความงามระดับโลกใหม่ๆ มาเสริมประสิทธิภาพ รักษาแผลผ่าตัดโดยตรงหลังศัลยกรรมตานอกจากนั้นยังยกระดับคุณภาพความงามรอบดวงตาด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีด้าน Treatment Laser ร่วมกับการศัลยกรรมรอบดวงตาเทคนิคหมอรวงข้าว เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ให้ดวงตาของคุณมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยี Pico Plus Laser, Indiba Deep Care, BOTOX รอบดวงตา รวมถึง Thermage และ Ulthera รอบดวงตา ซึ่งเป็นเทคนิคแบบเฉพาะที่ Lovely Eye & Skin Clinic เท่านั้นเช่นเดียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษา เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอ และทางคลินิกให้ความสำคัญมาก ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จำเป็นต้องมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในการรักษา และความสุขของคนไข้จากผลการรักษาเป็นหลัก จึงสร้างห้องสเตอร์ไรด์ปราศจากเชื้อ โดยใช้ "เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ" หรือ AUTOCLAVE ที่ผ่านการรับรอง ISO 13485:2016 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นับเป็นก้าวสำคัญในวงการคลินิกศัลยกรรมความงาม ภายใต้ชื่อซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล เพื่อยกระดับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้เข้ามาใช้บริการด้วยความกล้าคิดต่าง ใส่ใจลูกค้ามากกว่าการขาย นึกถึงผลประโยชน์ของคนไข้เป็นหลัก จึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางคลินิก ทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้รับความประทับใจกลับไป เกิดเป็น "พลังปากต่อปาก" จากการดูแลที่ยอดเยี่ยมจากทีมแพทย์ Lovely Specialist ที่มีการประเมินความก้าวหน้าของฝีมือ และความแม่นยำในการผ่าตัดอย่างเข้มข้นเป็นประจำสม่ำเสมอ และติดตามผลอย่างใกล้ชิดที่สุด ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้มาตรฐานเดียวกับหมอรวงข้าวปฏิเสธไม่ได้ว่า เทรนด์ในการทำตาศัลยกรรมตาในไทยยังเป็นนิยม และพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการทำตาสองชั้นสายเกาหลี และการทำตาสองชั้นสายฝอ ชี้วัดจากกลุ่มคนไข้ทุกเพศทุกวัยของทางคลินิกที่มักจะรีเควสในวันมาปรึกษาว่าต้องการมีรูปตาสายเกา หรือสายฝอสำหรับคุณหมอรวงข้าวอธิบายให้ฟังว่า มีความโดนเด่น คือ ดวงตากลมโต ตาสองชั้นดูเป็นธรรมชาติ ชั้นตาไม่ลึกจนเกินไป บริเวณหัวตาเปิด หางตาจะชี้ขึ้นเล็กน้อย ตาเรียวยาว ทำให้ใบหน้าโดยรวมดูสวยคมและดูน่ารักในเวลาเดียวกันขณะที่นั้น จะเป็นดวงตาที่มีชั้นตาคมชัด สามารถมองเห็นรอยพับบนชั้นตาที่โค้งไปตามรูปตาได้อย่างชัดเจน ทำให้เจ้าของดวงตามีภาพลักษณ์ที่สวยเฉี่ยว ใบหน้าดูมีมิติ แลดูสวยเซ็กซี่สไตล์ตะวันตกไม่เพียงการศัลยกรรมดวงตาเพื่อความสวยงามเท่านั้น ยังรวมถึงการศัลยกรรมดวงตาเพื่อการรักษา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เช่น การรักษาปัญหาหนังตาตก กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตา 2 ข้างไม่เท่ากัน ตาปรือ หรือหนังตาบดบังการมองเห็น โดยปัญหาเหล่านี้พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ทั้งจากปัจจัยด้านอายุ พฤติกรรมการใช้ดวงตา ส่งผลให้การศัลยกรรมดวงตาเพื่อการรักษามีจำนวนผู้เข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้ชัดจากสัดส่วนของผู้เข้ามารักษาที่คลินิกที่มีมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวหมอรวงข้าวเผยด้วยฝีมืออันประณีต ใส่ใจทุกขั้นตอน ใช้ศิลปะในการออกแบบดวงตาให้เข้ากับแต่ละบุคคล ทำให้คุณหมอได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติจนเกิดพลังปากต่อปาก มีคนเข้ามารับการทำศัลยกรรมรอบดวงตาเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจาก Lovely Eye & Skin Clinic แล้ว ยังต่อยอดให้บริการดูแลความงามอย่างครบครันในคอนเซ็ปต์ "เคล็ดลับความงามรูปแบบใหม่"ด้วยการศัลยกรรมตา พร้อมดูแลความงามรอบดวงตา ปรับรูปหน้า และดูแลผิว โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวพรรณ ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับโลก พัฒนาให้เป็นโปรแกรมที่มีเฉพาะที่คลินิกเราที่เดียวเท่านั้น กับ Lovely Signature Eye Reborn โดยใช้เทคโนโลยี Thermage, Ulthera และ Indiba มาจัดเป็นโปรแกรมดูแลความงามรอบดวงตา เสริมความเป็นหนึ่งของผู้นำความงามรอบดวงตาเมื่อปี 2560 ทางคลินิกได้เปิด Urban Relax & Relieve เป็นแผนกใหม่ที่ช่วยรักษา และซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่มีอาการบาดเจ็บ ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบําบัดที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับพรีเมี่ยม เช่น Deep Ultrasound Shockwave Therapy Indiba Active Therapy รักษาโดย Qualified Physical Therapist ผู้ชำนาญด้านกายภาพบำบัดโดยตรง ช่วยบำบัด ผ่อนคลายอาการปวด และยังรักษาอาการปวดเรื้อรังอย่างได้ผล ด้วยการนวดที่ถูกหลักทางกายภาพ ไม่ทำให้เกิดการอักเสบระบมหลังการรักษา"หมอรวงข้าว มี Pain point เรื่องตาชั้นเดียว จากนั้นแก้ไขด้วยการไปทำตาสองชั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจขึ้น อย่างผมเองก็มีเหมือนกันคือ อาการปวดเมื่อย ปวดหลังจากการทำงาน เลี้ยงลูก พอรู้วิธี และแก้ได้เห็นผล ผมก็เลยอยากช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่น และเป็นเหตุผลให้เปิด Urban Relax & Relieve ขึ้นมาเพื่อช่วยปลดล็อคอาการปวดเมื่อยต่างๆ" กฤษฎาพัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด บอกถึงที่มาของแผนกเปิดใหม่ ต่อยอดจาก Lovely Eye & Skin Clinic ของหมอรวงข้าวนอกจากนั้น ทางคลินิกยังมีทีมที่ปรึกษาและติดตามดูแลแบบส่วนตัว (Personal Assistant) ที่ได้รับการอบรมความรู้เฉพาะด้านและทักษะด้านการดูแลผู้ที่ทำศัลยกรรม รอบดวงตาโดยตรง ทดสอบวัดระดับความรู้จนเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด และพิถีพิถันในทุกขั้นตอนทั้งก่อนทำ ระหว่างผ่าตัด และมีการติดตามผลหลังทำ พร้อมทั้งบริการวางแผนการนัดหมายเสมือนเลขาฯ ส่วนตัวที่จะคอยดูแล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดหมอรวงข้าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจ แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตร เข้าถึงง่าย แถมยังฝากความหวังไว้ได้ ดังคำที่คุณหมอมักบอกเสมอๆ ว่า