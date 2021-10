คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจฯ ม.กรุงเทพ ระดม Mentor เจ้าของธุรกิจจากทุกวงการ สานความฝันอนาคตเจ้าของกิจการ

ดร.กุลภัทร กมล กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามกรุ๊ป โกลบอล เทรด จำกัด และ บริษัท บีเวล จีเวล แอนด์ เจมส์ (ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ Jewelry อาหารเสริม และ E-commerce)

คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร Co-Founder บริษัท Level Up Thailand (ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์และธุรกิจนำเข้าส่งออกจีน)

คุณณัฏฐ์ ไวศยานุวัฒน์ เจ้าของร้าน UNCLE TIGGER'S(ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจร้านอาหาร)

คุณธนิสา วีระศักดิ์ศรี เจ้าของแบรนด์ RAVIPA (ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี)

คุณธฤษณุ คมโนภาส เจ้าของธุรกิจ MOLTO Premium Gelato (ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจไอศกรีม)

คุณกร รัชไชยบุญ เจ้าของร้านอาหารสีฟ้า (ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจร้านอาหาร)

รู้ไหมว่า กว่าที่เจ้าของธุรกิจสักคนจะประสบความสำเร็จได้นั้น เส้นทางของพวกเขาใช่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป บางคนต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลานมานับครั้งไม่ถ้วนก่อนจะประสบความสำเร็จ เช่น วอลท์ ดิสนีย์ นักธุรกิจชื่อดัง หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง The Walt Disney Company ก็เคยถูกไล่ออกจากงาน ตัวการ์ตูนมิกกี้เม้าส์ของเขาเคยโดนค่อนแคะว่าน่ากลัวเกินไป หรือแม้แต่บริษัทในเครือก็เคยถูกฟ้องล้มละลายมาแล้ว แต่ในที่สุดบริษัทของเขาก็กลับมาผงาดได้อีกครั้ง กระทั่งกลายเป็นกลุ่มบริษัทสร้างหนัง แอนิเมชั่น และธุรกิจบันเทิงระดับโลกในปัจจุบันด้วยเหตุนี้จึงมีความเชื่อว่า “ประสบการณ์” เช่นที่วอลท์ ดิสนีย์ ได้เรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จและล้มเหลวต่างหาก จะเป็นวัคซีนขนานดีให้แก่นักศึกษา ดังนั้นนอกจากประสบการณ์จากคณาจารย์ประจำซึ่งล้วนมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้ว ทางคณะยังมุ่งมั่นในการแสวงหานักธุรกิจจากแวดวงต่างๆ มาเป็นเมนเทอร์ (Mentor) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละคนที่มีความฝันจะทำธุรกิจแตกต่างกันไป เนื่องจากตระหนักดีว่า การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่สามารถใช้เพียงทฤษฎีในหนังสือได้ แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจจริงของตัวเอง และจากประสบการณ์ของเจ้าของธุรกิจในวงการต่างๆคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจฯ จึงร่วมกับ BUSEM Center for Entrepreneurship (BCE) จัดโครงการ Meet the Mentors ขึ้น โดยระดมเจ้าของธุรกิจมาเป็นเมนเทอร์ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ครอบคลุมทุกธุรกิจในฝันของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยเมนเทอร์ถึง 19 ท่าน ได้แก่Vice-President บริษัท แอล เอส กรุ๊ป อินเตอร์ฟู้ด จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาหารและการลงทุน)Co-Founder บริษัท สมอลเวิลด์ฟอร์คิดส์ จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญสินค้าเด็กและการตลาดดิจิทัล)เจ้าของร้านอาหารโชนัน (ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจอาหาร)เจ้าของบริษัท พรปวีร์ ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญโรงงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์)เจ้าของธุรกิจ The Baristro (ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม)Senior Brand Manager บริษัท tc phamaceutical (ผู้เชี่ยวชาญการตลาดอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และอาหารเสริม)เจ้าของแบรนด์ post-thesis (ผู้เชี่ยวชาญแฟชั่นและการออกแบบเครื่องแต่งกาย)กรรมการบริหาร บริษัท เสริมลักษณ์ชาไทย จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญเครื่องดื่ม)Professional Consultant (ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจค้าปลีก แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม)Founder of Petpiness (ผู้เชี่ยวชาญการตลาดอุปโภคบริโภคและเฟอร์นิเจอร์สำหรับสัตว์เลี้ยง)เจ้าของร้าน Three Bears Pastry (ผู้เชี่ยวชาญเครื่องดื่ม เบเกอรี่ อาหาร และไอศกรีม)Ex-Associate Marketing Director (BJC, Uniliver) (ผู้เชี่ยวชาญการตลาดขนม ไอศกรีม และสินค้าในครัวเรือน)Founder of Circle Line Foods (ผู้เชี่ยวชาญอาหารแปรรูป ช่องทางการจัดจำหน่ายค้าส่งและค้าปลีก) และเจ้าของธุรกิจ Scoops & Smiles Gelato (ผู้เชี่ยวชาญอาหารและขนม)ประสบการณ์จากเมนเทอร์ทุกท่านเหล่านี้ ไม่ว่าจะในด้านที่ล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ จะเป็นบทเรียนสำคัญที่ขัดเกลาให้นักศึกษาของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ม.กรุงเทพ มีวิสัยทัศน์แหลมคมสำหรับทำธุรกิจในฝันให้รุ่งเรืองต่อไปในอนาคต