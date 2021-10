กลับมาอีกครั้ง! กทม.พร้อมให้บริการ พายเรือคายัค "คลองโอ่งอ่าง" ฟรี เริ่ม 15 ต.ค.นี้

เริ่มแล้ว! “เชียงใหม่” เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “Open Chiang Mai to The Next Pages” พร้อมรับนักท่องเที่ยว

“เชียงใหม่” เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “Open Chiang Mai to The Next Pages” ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป ประกาศความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยและกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทยเพื่อฟื้นฟูบรรยากาศการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงปลายปี