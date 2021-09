ก.ต่างประเทศ ขอบคุณญี่ปุ่น มอบ “วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า” 3 แสนโดส ให้ไทยฉลองสัมพันธ์ทางการทูต ครบ 134 ปี

วันนี้ (26 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก “กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand” ระบุว่า ขอบคุณมิตรไมตรีจากญี่ปุ่น ส่งมอบวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ล็อต 3 ให้ประเทศไทย จำนวน 300,000 โดส ซึ่งขณะนี้ วัคซีนล็อตดังกล่าวเดินทางถึงไทยเรียบร้อยในวันนี้ (26 ก.ย. 64) ซึ่งเป็นวันครบรอบ 134 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับญี่ปุ่น รวมวัคซีนที่ญี่ปุ่นมอบให้ไทยแล้วจำนวน 1.65 ล้านโดส