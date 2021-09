"ทีเซลส์" เผยโฉมทีมชนะเลิศสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021

“ผมขอฝากถึงผู้ที่สนใจผลิตนวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ว่า ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ความต้องการของลูกค้าคืออะไร เช่น แพทย์หรือพยาบาลต้องการสิ่งไหน แล้วนำโซลูชันนั้นไปออบแบบและต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่จะสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยโฉมทีมชนะเลิศคว้ารางวัลสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ในโครงการ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Next Normal of Healthcare Robotics ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมส่งผลงานมากกว่า 20 ทีมจากทั่วประเทศ โดยได้จัดงานรอบตัดสินในรูปแบบ Virtual Event ขึ้น เพื่อให้ผู้ผ่านเข้ารอบได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิได้คัดเลือกผลงานที่จะคว้ารางวัลใน 2 ประเภท คือ ประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และ ประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ทีเซลส์ กล่าวว่า ทีเซลส์ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศ ซึ่งมีมูลค่ารวมมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตยา ชีววัตถุ สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือและหุ่นยนต์ทางการแพทย์ นั้น มีอัตราการขยายตัวถึง 10% ต่อปี โดยปัจจุบันระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและ AI Medical ได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม และมีแนวโน้มเข้ามามีบทบาททั้งต่อ การรักษา การบริการทางการแพทย์ รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับโครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest ซึ่ง ทีเซลส์ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องนั้น มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนผลงานของนวัตกรไทยให้สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและก้าวสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของประเทศการประกวดในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และ ประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวสู่ยุค Next Normal อย่างมีศักยภาพ ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 20 ทีมจากทั่วประเทศ ทั้งวงการแพทย์ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช , คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวาเมดิค จำกัด และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณจักร โกศัลยวัตร CEO บริษัท วายอิง จำกัด และนายกสมาคมเฮลท์เทคไทย, ดร.ปวีณา อุทัยนวล CEO บริษัท เอ็มดีอาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด และ ดร.มหิศร ว่องผาติ CEO และ Co-founder บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด ร่วมตัดสินผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ทีเซลส์ จะยังคงสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถ และช่วยเสริมศักยภาพของนวัตกรไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ในครั้งนี้ ในประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม NEF ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และ ผู้ชนะในประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ ทีม The Matrix กับผลงาน Matrix UVC disinfection robot ซึ่งผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ประเภทละ 150,000 บาทเจ้าของผลงาน ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการเกิดแผล กดทับ ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า NEF เป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือนและระวังแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โดยการประยุกต์ใช้ IoT ด้วยการติดเซ็นเซอร์ไว้ใต้ฟูกที่นอนผู้ป่วย เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยภาพจะปรากฏบนหน้าจอมือถือ แสดงค่าว่า จุดสีแดงคือผู้ป่วยลงน้ำหนักจุดนั้นมากที่สุด และจุดสีน้ำเงินลงน้ำหนักบริเวณนั้นน้อยที่สุด และข้อมูลจากเซ็นเซอร์จะถูกส่งไปยังคลาวด์เพื่อประมวลผล แล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือ เพื่อเตือนให้ผู้ดูแลพลิกตัวผู้ป่วย ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ 24 ชั่วโมง มีผลที่แม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงสุด และการซ่อมบำรุงก็ไม่มีปัญหาเพราะติดไว้ใต้ฟูกจึงใช้วิธีแค่เช็ดน้ำยาก็สะอาดเรียบร้อย ซึ่งผลงานนี้เราได้ทำกิจกรรมในเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย และในอนาคตเราต่อยอดวางแผนจะขยายผลสู่การใช้งานสำหรับการดูแลทารกและกลุ่มคนวัยทำงานเพื่อใช้ในสมาร์ทออฟฟิศต่อไปผู้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน Matrix UVC disinfection robot กล่าวถึงผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ว่า “Matrix UVC disinfection robot เป็นหุ่นยนต์สำหรับฆ่าเชื้อในอากาศโดยใช้รังสี UVC ที่ใช้ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานของ CE MARK อันเป็นมาตรฐานหลักสากล หุ่นยนต์ทำงานด้วยการตั้งค่า GPS เพื่อเคลื่อนที่ไปยังจุดที่กำหนด และจะปล่อยรังสีออกมาเพื่อกำจัดเชื้อโควิด-19 ได้ใน 64 วินาที และลำแสงจะถูกปิดทันทีหากมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบริเวณที่หุ่นยนต์กำลังทำงาน ซึ่งผลงานนี้ได้ผลิตและจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในอนาคต เราวางแผนในการหาตัวแทนจำหน่าย และใช้โมเดลในการเคลื่อนที่อัตโนมัติของหุ่นยนต์ต่อยอดการผลิตหุ่นยนต์ส่งอาหาร หรือหุ่นยนต์ส่งของต่อไป”ธนาวุฒิ แนะนำส่งท้ายสรุปผลการแข่งขันการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021รางวัลชนะเลิศ รับโล่พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท ได้แก่ ทีม NEF ผลงาน ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ ทีม CUREs ผลงาน หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Robotic Rehabilitation for Stroke Patients)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ทีม CARVER ผลงาน CARVER-AMR - Autonomous Mobile Robot System for Hospital Logistics Managementรางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์ รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Stepsole Health AI ผลงาน การพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ์ดิจิทัลสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมโดยการเรียนรู้ของเครื่องรางวัลแรงบันดาลใจสู่วิถีใหม่ รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม HATAM ผลงาน Mentalize Analytic Headband with Tracking Application ( MAHTA )รางวัลชนะเลิศ รับโล่พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท ได้แก่ ทีม The Matrix ผลงาน Matrix UVC disinfection robotรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ ทีม TRIPLE A ผลงาน หุ่นยนต์ส่งอาหารและยาด้วยการควบคุมระยะไกลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ทีม AiHUB ผลงาน Digital Stethoscope Uses Artificial Intelligence (หูฟังทางการแพทย์อัจฉริยะโดยใช้ AI)รางวัลสุดยอดไอเดีย Next Normal รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม AiHUB ผลงาน Digital Stethoscope Uses Artificial Intelligence (หูฟังทางการแพทย์อัจฉริยะโดยใช้ AI)รางวัลแรงบันดาลใจสู่วิถีใหม่ รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Great Tele Health ผลงาน Dr.Drone…. Helmet for life ( หมวกวิเศษต่อชีวิต )