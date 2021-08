คุรุสภาประชุมการศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

“ตรีนุช” เปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ในธีม “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” คุรุสภา เผยหลักสูตรผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ฯยอดฮิต ยังเปิดรับสมัครเข้า Workshop ทั้ง 18 หลักสูตร ถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ ทาง www.ksp.or.th





เมื่อวันที่ 20 ส.ค. มีพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 เรื่อง “Education Transformation in the Post - COVID Era : การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้กล่าวเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์และบรรยายพิเศษตอนหนึ่ง ว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ตนได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธี และทราบว่าเป็นปีที่ 2 ที่คุรุสภาได้ใช้รูปแบบการจัดงานแบบออนไลน์ 100% โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมและโต้ตอบกับวิทยากรได้ผ่านทางระบบออนไลน์ ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่องค์กรวิชาชีพครูได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน อันเป็นการเปลี่ยนรูปโฉม ของการจัดประชุมขนาดใหญ่ และเป็นการปรับตัวที่ดีจากการที่โลกของเราต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า การรับประกันว่าเด็กทุกคนจะมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ หรือความช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน ตลอดจนการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น พร้อมรับมือกับอุบัติภัยในอนาคต ผ่านการปรับปรุงกลไกในโรงเรียน การสร้างสรรค์ทรัพยากรทางการศึกษาที่หลากหลาย การส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะของครู รวมถึงศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสนับสนุนผู้เรียนอย่างครบวงจรเหล่านี้ คือ ประเด็นท้าทายที่มีผลต่อการศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด“ครู เป็นปัจจัยสำคัญของการแก้ไขปัญหาการศึกษายุคหลังโควิด-19 ที่ผู้เป็นครู จะต้องเป็นหลักในการขับเคลื่อน ผ่านการออกแบบการเรียนการสอนให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดการเรียนการสอน และเป็นผู้รับนโยบายเพื่อนำไปพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อจะได้เติมเต็มให้ผู้เรียนต่อไป ดิฉันมุ่งหวังให้การประชุมทางวิชาการนี้ เป็นเวทีของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ เปิดโลกทัศน์ ของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในโลกหลังโควิด ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพครู ดิฉันก็เชื่อมั่นว่าเมื่อท่านได้ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความรับผิดชอบในฐานะครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อวิชาชีพครูของตน ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ มีศักยภาพในการพัฒนางานในหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ สามารถสร้างเด็กไทย และคนไทยสำหรับโลกอนาคตต่อไปได้” นางสาวตรีนุช กล่าวด้าน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การกำหนดธีม “Education Transformation in the Post - COVID Era : การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และทุก ๆ คน ได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และปรับตัวรองรับการศึกษายุคหลังโควิด โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 11หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเจ้าภาพสนับสนุน แบ่งการจัดงานเป็น 3 เฟส ดังนี้ เฟสแรก Pre Webinar เผยแพร่คลิป “ 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่คลิป โดยมีผู้เข้าชมผ่านช่องทางต่างๆ แล้วกว่า 246,832 คน ส่วนเฟสสอง Webinar เป็นการนำเสนอนิทรรศการออนไลน์ “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 จำนวน 31 เรื่อง และ “ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 จำนวน 92 เรื่อง รวม 123 เรื่อง เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.นี้ ทาง www.kspwebinar.com และจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย การเสวนา การบรรยาย โดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 12 เรื่อง ระหว่างวันที่ 20 – 22 ส.ค.2564 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom กว่า 3,000 คน“สำหรับเฟส 3 Workshop เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 18 เรื่อง ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ และแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น Trainflix ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.– 31 ต.ค. 2564 ซึ่งจากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 19 ส.ค.ที่ผ่านมา มีผู้สมัครแล้วมากกว่า 421,000 คน โดยหลักสูตรที่มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning’ สมัคร 35,000 คน , การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ให้ปัง ด้วย Line Application (AR, Avatra) สมัคร 32,559 คน และ Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ สู่ห้องเรียนออนไลน์ สมัครกว่า 32,414 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตื่นตัวในการสอนออนไลน์ ต้องการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ผู้สนใจยังสามารถลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาในเฟสสามทั้ง 18 หลักสูตร ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2564 ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th โดยในเฟส 2 และ เฟส 3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด” ดร.ดิศกุล กล่าว.