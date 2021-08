“วิคตัส” ส่งต่อความห่วงใย มอบเครื่องฆ่าเชื้อโรค Super UVC ให้โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท วิคตัส เอเธอนั่ม จำกัด (Viktas Aeternum Co., Ltd.) ผู้นำด้านการจำหน่ายและผลิตเครื่องมือแพทย์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงมานานกว่า 20 ปี นำโดย คุณพีบงค์ภัค ธนมาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ และ คุณคุณฐวีชัย รตนสิริวิทย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วิคตัส เอเธอนั่ม จำกัด ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรค Super UVC รุ่น Apollo จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 5,000,000 บาท และในโอกาสเดียวกัน คุณศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ และคุณวรรณา เรามานะชัย ได้บริจาคหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรครุ่นเดียวกัน จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 7,500,000 บาท ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำที่พัฒนาขึ้นโดยวิศวกรคนไทย ผลิตในประเทศไทย ภายใต้โรงงานที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีระดับโลก ให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรคภายในโรงพยาบาลศิริราช ให้สามารถต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรค Super UVC เป็นเทคโนโลยี UVC สายเลือดไทยสุดล้ำที่พัฒนาขึ้นโดยวิศวกรคนไทย ผลิตในประเทศไทย ในโรงงานอันทันสมัยและใช้เทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งจัดจำหน่ายโดย บริษัท วิคตัส เอเธอนั่ม จำกัด ตอบโจทย์การรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดปัจจุบันได้อย่างดี ช่วยให้ทุกธุรกิจและทุกพื้นที่ปลอดเชื้อโรคและเดินหน้าได้อย่างปลอดภัย ด้วยประสิทธิภาพที่ล้ำหน้าของ Super UVC ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ต้องเตรียมห้องหรือย้ายของออก ใช้เวลาฆ่าเชื้อโรคทั้งห้องเพียงแค่ 5-15 นาที ปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งของ ไม่ทิ้งสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้างหลังการใช้งาน และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่ำ นอกจากนั้น ยังช่วยลดมลพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศอีกด้วย มีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ Apollo, Hercules และ Sapphire ทุกรุ่นได้มาตรฐานการรับรองจาก CE Mark, MASCI, ISO9001ทั้งนี้ แสง UVC หรือ รังสีอัลตราไวโอเลตชนิด C เป็นรังสีที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มีพลังงานมาก สามารถทำลาย DNA และ RNA ของเชื้อโรคต่าง ๆ ทำให้แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคนานาชนิดไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ โดยมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า รังสี UVC เป็นรังสีที่สามารถกำจัดเชื้อโควิด-19 ได้ ปัจจุบันการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมถึงประเทศยักษ์ใหญ่ที่สามารถจัดการกับวิกฤตการแพร่ระบาด covid-19 ได้ดีอย่าง ประเทศจีน, สหรัฐอเมริกา, ไต้หวัน, สิงคโปร์ และฮ่องกงรศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า “โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ต้องรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมาก สิ่งที่ต้องคำนึงถึงตลอดเวลาคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เราจึงมีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่มากำจัดเชื้อ ซึ่งเครื่อง Super UVC ของ บริษัท วิคตัส เอเธอนั่ม จำกัด ที่เราเลือกใช้ เป็นเครื่องที่เราเชื่อมั่นว่า สามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC ได้ในระดับสูง และจะช่วยโรงพยาบาลในการเตรียมสถานที่ในการรับผู้ป่วยใหม่ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน”ด้าน คุณพีบงค์ภัค ธนมาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ บริษัท วิคตัส เอเธอนั่ม จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง ได้เลือกใช้เครื่อง Super UVC ของบริษัทฯ เทคโนโลยี UVC สายเลือดไทยที่ผลิตโดยคนไทย และเป็นนวัตกรรมที่เราภูมิใจ ซึ่งเรามั่นใจว่า Super UVC จะตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากว่าวิธีการแบบเดิม”สำหรับ บริษัท วิคตัส เอเธอนั่ม จำกัด เป็นบริษัทฯผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสัญชาติไทย ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ก่อตั้งโดย คุณพีบงค์ภัค ธนมาประสิทธิ์ และ คุณบัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ สองนักคิดที่โลดแล่นอยู่ในวงการธุรกิจเครื่องมือแพทย์ถึง 20 ปี โดยหลังจากที่คุณบัลลังก์สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้นำวิสัยทัศน์และความชื่นชอบการประดิษฐ์คิดค้น จับมือกับคุณพีบงค์ภัค ก่อตั้ง บริษัท วิคตัส เอเธอนั่ม จำกัด สร้างสรรค์ผลงานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง (High-Technology) ที่ได้มาตรฐานระดับโลก : CE Mark สามารถช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และงบประมาณ อีกทั้งเป็นสินค้าที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นสินค้านวัตกรรมที่ยกระดับสินค้าไทย ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทยอีกด้วย