กทม.เปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ผู้ป่วยโควิด-19 พิการทางสายตา เขตราชเทวี

วันนี้ (12 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation for the Blind : CIB) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พิการทางสายตา บริเวณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเทวี โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้พิการทางสายตา ด้วยวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย คือ การช่วยเหลือคนตาบอดทั้งชายและหญิง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา เพื่อช่วยให้คนตาบอดสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation for the Blind : CIB) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พิการทางสายตา บริเวณโรงเรียบสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเทวี เพื่อรองรับผู้ป่วยพิการทางสายตาที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการระยะเริ่มต้นในระดับสีเขียว คัดกรองโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสถาบันสิรินธรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติโดยแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน มีการคัดกรองอาการและดูแลเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 71 เตียง แบ่งออกเป็นชั้น 2 จำนวน 23 เตียง ชั้น 3 จำนวน 24 เตียง และชั้น 4 จำนวน 24 เตียง ขยายศักยภาพรองรับได้สูงสุด 75 เตียง โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์บริการสาธารณสุข 2 มักกะสัน เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของสถานที่ให้มีความเหมาะสม กำหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเข้าดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย รวมถึงความสะดวกและสุขอนามัยที่ดีของผู้ป่วยทุกคน มีการกำหนดจุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม มีการติดตั้งเตียง จัดวางที่นอน พร้อมตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเทอร์เน็ต ติดตั้งพัดลม ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ความพร้อมของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจและฝ่ายความมั่นคง ร่วมกันดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย