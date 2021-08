สร้างความสำเร็จไว้สำหรับอนาคต กับหลักสูตร ป.โท นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ม.กรุงเทพ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจบริการต่างๆ ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามพบว่า กิจการหลายๆ แห่งก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้อยู่ ด้วยการรู้จักปรับเปลี่ยนบริการให้สอดรับกับสถานการณ์เช่นเมื่อตอนเกิดการแพร่ระบาดใหม่ๆ สายการบิน Eva Air ของไต้หวันได้จัดเที่ยวบินพิเศษ พาผู้โดยสารบินไปยังน่านฟ้าเกาะริวกิวในประเทศญี่ปุ่น ก่อนบินกลับไต้หวัน เพื่อให้ผู้โดยสารที่โหยหาการเดินทางได้กลับมาใช้บริการของสายการบิน หรือล่าสุดสายการบินแจแปนแอร์ไลน์ ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว จัดแคมเปญ “Amazing Thailand Virtual Flight with JAL” พาบินวนน่านฟ้าญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟอาหารไทยและชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยบนเครื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวไทยพอจะคลายความคิดถึงเมืองไทยได้บ้าง รวมไปถึงโรงแรมหลายแห่งที่ออกแคมเปญ Work from Hotel หรือแม้แต่การปรับเป็น Hospitel การคิดพลิกแพลงเหล่านี้สามารถเรียกได้ว่าเป็น “นวัตกรรม” ที่เกิดขึ้นในวงการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในโอกาสที่ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท 2 ภาษา(Bilingual) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มาเป็นเวลา 10 ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 11 จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเพิ่มทักษะการสร้าง “นวัตกรรม” เข้าไป ด้วยเล็งเห็นว่า นวัตกรรมนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกวงการที่จะทำให้สามารถสร้างสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ได้ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อสาขาเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ได้กล่าวว่า “ในปีนี้เรามีคำว่า Innovative เพิ่มขึ้นมาด้วย เพราะต้องยอมรับว่า ยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ที่คนรุ่นใหม่ๆ จะเข้ามามีบทบาทในวงการต่างๆ มากขึ้น การเรียนการสอนของสาขานี้จึงจะเน้นให้ผู้เรียนมีแนวทางในการมองโลกที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อจะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อยอดและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้วงการธุรกิจบริการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแนวคิด ระบบการทำงาน หรือมุมมองทางการตลาดให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ของ Tourism and Hospitality Management ไว้อย่างครบถ้วน”ทางด้านMarketing Communication Manager โรงแรมในเครือทอสกานาวัลเล่เขาใหญ่ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว หนึ่งในผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจของสาขานี้ได้กล่าวว่า “สาขานี้สอนครอบคลุมทุกทักษะสำหรับการบริหารจัดการในด้าน Tourism and Hospitality ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การเงิน หรือ HR โดยมีการเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีและบ่มเพาะแนวคิดความเป็นเจ้าของหรือ Entrepreneur Mindset ให้ด้วย ซึ่งนับว่ามีความสำคัญมากๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด เพราะการที่เรามี Entrepreneur Mindset จะทำให้เรามีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ทุกอย่างที่เราทำจะทำโดยความรู้สึกเพื่อบริษัทของเราเองอีกอย่างหนึ่งคือทักษะทางด้านHR ที่สอนให้เรานึกถึงความเป็นอยู่ของพนักงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานพร้อมจะเดินไปกับเราไม่ว่าจะเกิดวิกฤติอะไรขึ้น ขณะเดียวกันเราก็ไม่มีนโยบายที่จะคัดคนออก แต่พยายามหาความสมดุลเพื่อให้ทั้งบริษัทและพนักงานอยู่ได้ เพราะงานสายบริการ พนักงานเป็นส่วนสำคัญลำดับต้นๆ การที่เราเลือกรักษาพนักงานเอาไว้ทำให้ในอนาคตเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ เราไม่ต้องเสียเวลาฝึกพนักงานใหม่ เพราะเรามีทุกอย่างในมืออยู่แล้ว สามารถโอเปอเรตงานต่อได้ทันที”หลักสูตรปริญญาโทจึงนับเป็นสาขาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเติบโตในการทำงานสายบริการ ทั้งธุรกิจการโรงแรม การท่องเที่ยว และการบิน โดยองค์ความรู้ระดับสากลบวกความคิดสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” นั้น จะทำให้ผู้เรียนก้าวไปได้ไกลกว่าสู่ความสำเร็จที่รออยู่ในอนาคต