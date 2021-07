TK Park ชวนค้นหาตัวตนผ่านกิจกรรมออนไลน์ JOURNEY TO FIND YOURSELF

วันนี้ (29 ก.ค.) กิจกรรมออนไลน์ครั้งใหม่ที่ TK Park อยากชวนทุกคนมาร่วมฟังบทสนทนาเพื่อค้นหาตัวตน ความคาดหวัง การถูกยอมรับและการเติบโต เพื่ออัพเวอร์ชั่นให้แข็งแกร่ง ในกิจกรรม JOURNEY TO FIND YOURSELF งานเสวนาสำหรับคนรุ่นใหม่ และผู้คนที่อยากทำความเข้าใจสิ่งที่คนรุ่นใหม่กำลังประสบพบเจอในยุคสมัยนี้ ร่วมพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรื่องราวของ 16 วิทยากร จากหลากหลายวงการ อาทิ คุณแหม่ม - วีรพร นิติประภา, คุณโอ๊ต - พัฒนพงศ์ มณเฑียร, คุณโดม - ธิติภัทร รวมทรัพย์ ที่ต่างก็เคยผ่านทุกคำถามและทุกข้อสงสัยที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับมือกับการค้นหาตัวตน ความคาดหวัง ความต้องการได้รับการยอมรับ และการเติบโต จนกลายเป็นตนเองที่แข็งแรงทั้งกายและใจ มาร่วมหาตำตอบไปพร้อมกับการไลฟ์สดผ่านทาง เพจ TK Park อุทยานการเรียนรู้ และ GroundControl ตั้งแต่วันนี้ – ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 19.00 น. เป็นต้นไปตารางกิจกรรมวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น. ในหัวข้อ SOCIAL EXPECTATION: กับดักของความฝัน ภาพจำของความสำเร็จ และสิ่งที่หนุ่มสาวกำลังเผชิญ• แหม่ม - วีรพร นิติประภา / นักเขียน• เบนซ์ - ธนชาติ ศิริภัทราชัย / นักเขียน, ผู้กำกับ SALMON HOUSE• ญา - ปราชญา ศิริมหาอาริยะโพธิ์ญา / Founder Mental Me• อัด - อวัช รัตนปิณฑะ / นักแสดงวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น. ในหัวข้อ LOVE LOST LUST: ความสัมพันธ์ ครอบครัว เพื่อน และคนรัก• นีท - เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์ / นักจิตวิทยาวัยรุ่น• นิดนก - พนิตชนก ดำเนินธรรม / นักเขียน, โฮสต์รายการ Salmon Podcast• โดม - ธิติภัทร รวมทรัพย์ / นักจิตวิทยา, เจ้าของเพจ He, Art, Psychotherapy• อีฟ - มาริษา รุ่งโรจน์ / ช่างภาพ และคุณแม่วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม เวลา 17.00 น. ในหัวข้อ GENDER EQUALITY: ความเสมอภาค ความเชื่อ และความคาดหวังในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ• บอส - นฤเบศ กูโน / ผู้กำกับ• โอ๊ต - พัฒนพงศ์ มณเฑียร / ศิลปิน, นักเขียน• เมล - เมลดา ฉัตรวิสสุตา / Founder That Mad Woman• พรีม - ณฐกมล ศิวะศิลป / สมาชิกกลุ่ม Non-Binary Thailand