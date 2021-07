‘King’s Bangkok’ ร่วมผลักดันกรุงเทพสู่ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค เปิดตัว ‘ซีเนียร์สคูล’ พร้อมทีมครูคุณภาพระดับโลก ยกระดับวิชาการของไทยให้แข็งแกร่งทัดเทียมนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ หรือ King’s College International School Bangkok (King’s Bangkok) ชูความสำเร็จในการเปิดโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Pre-nursery (2 ขวบ) ถึง Year 6 ในปีการศึกษา 2020 ที่ผ่านมา ด้วยการเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ‘Senior School’ ในเดือน ส.ค. 2021 นี้ พร้อมเปิดตัวทีมครูดีกรีระดับโลกที่มีความพร้อมเต็มที่ โดยเปิดรับถึง Year 10 ในปีการศึกษานี้ และจะเปิดเพิ่มในปีต่อๆ ไปจนถึง Year 13 โดยมุ่งเน้นความโดดเด่นของการเรียนการสอนที่มุ่งมั่นสร้างนักเรียนที่มีความเป็นเลิศรอบด้าน การดูแลเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภายใต้มาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับโรงเรียนแม่แบบ King’s College School, Wimbledon (King’s Wimbledon) ที่ประเทศอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนในหมวดวิชา STEM ที่ได้ครูระดับโลก จาก King’s Wimbledon ซึ่งถอดแบบจิตวิญญาณและมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเต็มเปี่ยม เพื่อยกระดับวิชาการของไทยให้แข็งแกร่งเทียมนานาชาติ ปูทางนักเรียนสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และผลักดันกรุงเทพฯ เป็นศูนย์การการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในเอเชียจนถึงวันนี้ King’s Wimbledon ยังครองตำแหน่งหนึ่งในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก ติดระดับ Top 5 ที่มีคะแนนสอบดีที่สุดของอังกฤษมาโดยตลอด นักเรียนของโรงเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ปีละประมาณถึง 25% หรือ 300 คนในช่วงตลอด 5 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งนักเรียนกว่า 90% ก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองเลือกเป็นอันดับแรก ซึ่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้งที่อยู่ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด, มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่า “สิ่งที่ภูมิใจที่สุดในการสร้างโรงเรียนคือ เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากเล่าให้ฟังว่าขอบคุณที่สร้างโรงเรียนที่ดีเช่นนี้ ลูกๆ มีความสุขและกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน และมีพัฒนาการที่พึงพอใจ บางคนถึงกับเล่าว่า ลูกมาขอบพระคุณพ่อแม่ที่ส่งมาเรียนที่โรงเรียนที่ดี และจากการสำรวจล่าสุดพบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองเกือบ 100% เต็ม เห็นลูกๆ มีความสุข มีพัฒนาการที่ดี และในช่วงการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดูแลเอาใส่และสนับสนุนเป็นอย่างดี และผลลัพธ์นี้ คือสิ่งยืนยันถึงเส้นทางสู่เป้าหมายในการเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน นั่นคือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้นักเรียน”“ในปีการศึกษา 2021 ที่จะเปิดเรียนในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ โรงเรียนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งด้านครู บุคลากร อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว King’s Bangkok พร้อมทั้ง ขอส่งกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนได้ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร กล่าวเพิ่มเติมมร. ธอมัส บานยาร์ด ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่า “การเป็นครูไม่ใช่แค่มอบความรู้ แต่ยังต้องมี “หัวใจ” ของความเป็นครู หัวใจที่เปิดกว้างพร้อมเข้าใจ หัวใจที่มุ่งมั่นเข้มแข็งแต่อ่อนน้อมโอบอ้อม และมุ่งมั่นฟูมฟักสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองให้เติบโตและออกไปใช้ชีวิตในโลกจริง”“King’s Bangkok คัดสรรบุคลากรครูอย่างเข้มข้นจากผู้สมัครกว่า 5,000 คนทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมา และต้องผ่านการสัมภาษณ์ถึง 3 รอบ เพื่อค้นหาสุดยอดครูผู้มีคุณสมบัติโดดเด่นที่สุดและมีหัวใจของความเป็นครูอย่างแท้จริงเพียงแค่ 70 คน ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ไม่เพียงเท่านั้น King’s Bangkok ยังร่วมมือกับโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ส่งตรงทีมอาจารย์ระดับท็อปของโลก ซึ่งเป็นครูที่ช่วยผลักดันให้นักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกมาแล้ว โดยมีดีกรีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อย่าง Oxford, Cambridge และ King’s College London มาสอนในหมวดวิชาสำคัญอย่าง STEM (Science, Technology, Engineering and Maths)”โดยครูระดับท็อปของโลกที่จะมาสอนวิชาสำคัญต่างๆ ที่ King’s Bangkok ได้แก่• Mr. Thomas Banyard ครูใหญ่ของ King’s Bangkok ดีกรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาฟิสิกส์ จาก University of Oxford อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่ง Head of Physics ที่โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน จะสอนฟิสิกส์ด้วยตนเอง• Mr. Matthew Gibson ดีกรีจาก King’s College London จะมาสอนวิชาเคมี และดำรงตำแหน่ง Deputy Head (Senior School)• Mr. Will Byfield ดีกรีจาก University of Oxford ผู้ที่เป็น Head of Biology ที่คิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน จะย้ายมาสอนชีววิทยา และดำรงตำแหน่งเป็น Head of Science• Ms. Koren Sullivan ดีกรีจาก University of Cambridge จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ และดำรงตำแหน่ง Head of Mathsมร. แมทธิว กิ๊บสัน, Deputy Head (Senior School) กล่าวว่า “King’s Bangkok มีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมนักเรียนสู่การสอบทั้ง IGCSE และ A-Level เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก โดย มร. แอนดรูว์ ฮอลส์ ซึ่งเป็นครูใหญ่ของ โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ มากว่า 10 ปี และเป็นผู้นำทางความคิดด้านการศึกษาของประเทศอังกฤษ ได้ให้ความเห็นว่า การเลือกสอบ A-Level น่าจะมีความเหมาะสมที่สุดกับ King’s Bangkok เนื่องจากสามารถเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกได้ แต่ไม่ทำให้นักเรียนเหนื่อยและกดดันเกินไปและยังสามารถมีความยืดหยุ่นในการเลือกเรียนวิชาที่ตรงกับเป้าหมายชีวิตแต่ละคนได้อย่างแท้จริง”“นอกจากนี้ King’s Bangkok ได้นำความรู้และประสบการณ์จากโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ ทั้งในด้านระบบการเรียนการสอน การเตรียมตัวและการเตรียมตวามพร้อมแบบครบครันรอบด้านตามความต้องการของมหาวิทยาลัยระดับโลก และยังมีบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ที่จะมาช่วยพัฒนาให้นักเรียนแต่ละคนสามารถออกแบบชีวิตและได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในการศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าต่อสังคม” มร. กิ๊บสัน กล่าวทิ้งท้ายและเพื่อให้ King’s Bangkok ก้าวสู่การเป็นศูนย์การการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในเอเชีย เพื่อให้เด็กเติบโตด้วยความพร้อมในทุกมิติในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยต่อไปจึงมุ่งมั่นพัฒนาเด็กในทุกมิติด้วย Co-curricular Programme หลักสูตรร่วมผสม จัดการเรียนด้านวิชาการควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองทำกิจกรรมอื่นๆ ทั้งกีฬา ดนตรี และศิลปะ อาทิ Club และ Society หลายประเภท ภายใต้ระบบการดูแล Pastoral care ที่จะใส่ใจแนะนำการเรียนเพื่อปูทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นเสมือน mentor อย่างใกล้ชิดในทุกมิติ อีกทั้งมีระบบ House system ซึ่งจะเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกการใช้ชีวิต การทำกิจกรรม การแข่งกีฬา การเป็นผู้นำ ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นเสมือนอยู่บ้านเดียวกันนอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานระดับโลกเพื่อรองรับพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาในทุกด้าน ทั้งวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ และอื่นๆ อาทิ ห้อง Science Lab, สนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาดใหญ่คุณภาพระดับฟีฟ่า, สนามกีฬาในร่มติดแอร์ขนาด 3 สนามบาสเกตบอล พร้อมลู่วิ่งในร่ม และหน้าผาจำลอง, สระว่ายน้ำในร่มด้วยระบบน้ำเกลือขนาดโอลิมปิก 50 เมตร, สนามเทนนิส ห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องซ้อมและห้องเรียนดนตรีรวมกว่า 17 ห้อง ห้องเรียนศิลปะ Dance studio พร้อมพื้นแบบ Sprung Floor เป็นต้น