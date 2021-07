สมาคมปริญญาโทฯ มก. จัดสัมมนา "Beyond Covid 19" ช่วยเสริมองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดยุคโควิด-19 แพร่ระบาดหนัก

วันนี้ (20 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า นับตั้งแต่การเกิดเชื้อไวรัสโคโรน่าครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2019 และเริ่มแพร่ระบาดในวงกว้างจนมาถึงวันนี้ ได้สร้างความเสียหายต่อโลกใบนี้อย่างกว้างขวาง โดยที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงเมื่อใด สถานการณ์ระบาดยังคงดำเนินต่อด้วยการแพร่ระบาดเป็นระลอกของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงมากขึ้น ขณะที่ภาครัฐได้วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดการแพร่ระบาดตามความสามารถของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป รวมถึงการเร่งผลิตและฉีดวัคซีน แต่สถานการณ์และมาตราการเหล่านั้นทำให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของโลกใบนี้อย่างไม่เคยมีมาก่อนโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว นับตั้งแต่เราต้องทำความรู้จักกับ "เชื้อไวรัสโควิด" เราจะปรับตัวอย่างไรให้ธุรกิจ การค้าอยู่รอด เมื่อองค์ความรู้ในแบบเก่าๆ อาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดงาน Webinar2021 โดยได้กำหนดหัวข้อสัมมนา "Beyond Covid 19" Uncertainty to 2030 and The future of business school" มีดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์ปาฐกถา ในวันที่ 20 ก.ค.64 เวลา 13.00-16.00 น. เพื่อเป็นการส่งสัญญาณที่มีต่อการเตรียมการจัดการสำหรับรับมือต่อการแพร่ระบาดของ Covid 19 นี้ ในมิติที่ก้าวออกไปจากสถานการณ์เฉพาะหน้าจากการจัดการต่อการระบาดของโรค ไปสู่การเตรียมการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงปีแห่งเป้าหมายของการพัฒนาปี 2030 หรือในรอบ 10 ปีข้างหน้านี้ผู้ที่สนใจร่วมฟังสัมมนาสามารถสมัครได้ที่ http://www.imageplus.co.th/webinar/ ถามข้อมูลที่ โทร 092-7429512 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)