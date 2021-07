กทม. ส่งทีม CCRT รุกป้องกันและแก้ปัญหาโควิดกว่า 100 ชุมชนต่อวัน

วันนี้ (18 ก.ค.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก หรือ Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ค. 64 ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit มีผู้ได้รับการตรวจ จำนวน 621 ราย พบเชื้อ 35 ราย ไม่พบเชื้อ 586 ราย โดยมีผู้ป่วยที่แยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) จำนวน 31 ราย และส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 4 ราย โดยในระยะเริ่มต้นได้มีการลงพื้นที่ในชุมชน จำนวน 201 แห่ง หรือเฉลี่ยวันละ 100 ชุมชน มีผู้รับบริการสะสม จำนวน 7,444 ราย ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 4,683 ราย แบ่งเป็น ผู้สูงอายุ 3,082 ราย ผู้มีโรคประจำตัว 1,591 ราย และหญิงตั้งครรภ์ 10 ราย โดยมีการสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน 7,444 รายสำหรับผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ (HI) จะมีการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน สำหรับผู้ป่วยไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้จะนำส่งศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ แล้ว 24 ศูนย์ ในพื้นที่ 23 เขต เปิดบริการรับผู้ป่วยแล้ว 14 ศูนย์ โดยจะเปิดเพิ่มอีกให้ครบทั้ง 50 เขต นอกจากนี้ทีม CCRT จะดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้าน และมอบชุด HQ : Home Quarantine หรือส่งเข้า LQ : Local Quarantine ทั้งนี้ ทีม CCRT ได้กำหนดเป้าหมายในการลงพื้นที่ทั้ง 50 เขต เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุดทั้งนี้ สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) องค์กร NGO ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ โดยการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit พร้อมให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน หรือ HI : Home Isolation โดยเริ่มตั้งแต่ 15 ก.ค.64 เป็นต้นมา และมีแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนให้ได้มากที่สุด