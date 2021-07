นักเรียน ร.ร.นานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ คว้าคะแนนสอบ IB Diploma 45 เต็ม ฉายศักยภาพด้านการศึกษา

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ เปิดสอนสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 2 -18 ปี ที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการ บุคลิกภาพ วัฒนธรรมและการเข้าสังคม โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ใช้หลักสูตรการเรียนจากประเทศอังกฤษ ตั้งแต่หลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS) จนถึง IGCSE และหลักสูตร International Baccalaureate (IB)“โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับ เตย ศรลัมพ์ นักเรียนระดับชั้น Year 13 สอบ IB Diploma (International Baccalaureate Diploma) ได้คะแนนสูงสุด 45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 ทั้งนี้เตยได้รับทุนการศึกษา Lester B. Pearson เต็มจำนวนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ University of Toronto ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแคนาดา”สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 092-362+8888 or Line official: @regentsschoolbkk