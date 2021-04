สธ.เผยหากล็อกดาวน์เฉพาะจุดจะติดเชื้อ 100 คนต่อวัน คาดจะเป็นทางเลือกสุดท้าย

วันนี้ (13 เม.ย.) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่าตอนหนึ่งว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศรวม 74 จังหวัด โดยจังหวังเชียงใหม่ติดเชื้อมากที่สุด 251 ราย ตามด้วยกรุงเทพฯ 194 ราย และ ชลบุรี 97 ราย จึงต้องจับตาจังหวัดเชียงใหม่ และ กรุงเทพฯอย่างใกล้ชิดเพราะติดเชื้อวันหลักร้อยรายส่วนการกำหนดแบ่งเป็น 5 ระดับสี และใช้เฉพาะในเดือนเมษายนโดยพื้นที่สีแดงคือ พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนมากกว่า 50 รายในพื้นที่ โดยวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 8 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ สระแก้ว เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่มี 5 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสระแก้ว"การแพร่ระบาดในครั้งนี้เกิดกับคนในประเทศที่เกี่ยวข้องกันสถานบันเทิง และกิจกรรมที่มีการรวมตัวหมู่มากและเดินทางไปยังพื้นที่อื่น จึงขอเน้นย้ำให้งดกิจกรรมรวมตัว โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มคนวัยทำงาน ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงในขณะนี้"นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า คาดการณ์ในอีก 1 เดือนหน้าหากไม่ดำเนินมาตรการใดๆไทยจะมีผู้ติดเชื้อวันละประมาณ 9,000 ราย แต่ปัจจุบันนี้มีการปิดสถานบันเทิงและมีมาตรการอื่นๆทำใด้ยอดผู้ป่วยเฉลี่ย 900 รายต่อวัน และหากทุกคนช่วยกันลดกิจกรรมการรวมตัวกัน เช่น ชกมวย และวิ่ง ก็จะสามารถลดได้ เหลือ 500-600 คนต่อวันหากมีการทำงานที่บ้าน Work from Home มากขึ้น จะลดได้เฉลี่ยไม่ถึงวันละ 400 คน หากมีการล็อกดาวน์เฉพาะจุด (Target lock down ) ก็จะติดเชื้อวัน 100 คนต่อวัน ทั้งนี้มีคนถามจะล็อกดาวน์หรือไม่ ต้องขอเรียนว่าล็อกดาวน์เฉพาะจุดจะเป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งเป็นมาตรการที่เราจะไล่ระดับไปนอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯ ได้กำหนดมาตรการให้ภาครัฐและขอความร่วมมือภาคเอกชนนำมาตรการ Work from Home มาใช้แบบเต็มรูปแบบจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 30 เม.ย.