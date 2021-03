“คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ปี 5 ผลักดันกลยุทธ์ ‘Together Beyond Boundaries’ สนับสนุนศักยภาพคนไทย-ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ด้านกีฬา

กล่าวว่า “คิง เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดมา เชื่อในการให้โอกาส และเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพ หากเราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ และเปลี่ยนอุปสรรคเป็นความท้าทาย ในปีนี้ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย กำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่ 5 แล้วที่ได้มีส่วนร่วมเดินทางสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมกับเรา ทำให้ทั้งนี้อาศัยความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก และความเป็นผู้นำในธุรกิจท่องเที่ยวที่มีความเข้าใจนักท่องเที่ยว มาส่งต่อความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยในทุกภาคส่วน และในทุกช่วงเวลาดี ๆ ของคนไทย คือความภาคภูมิใจของเรา ที่ได้สร้างสรรค์โครงการดี ๆ ให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย เช่นเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ตั้งแต่เหนือสุดจนถึงใต้สุดของประเทศไทย ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของลูกฟุตบอลที่ได้รับจากโครงการล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย และสนามหญ้าเทียมในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ที่ส่งมอบไปแล้วถึง 60 แห่งทั่วประเทศ ได้เป็นที่ฝึกฝนทักษะการเตะฟุตบอลจนเกิดเป็นทีมโรงเรียน และได้เข้าแข่งในระดับอำเภอ พัฒนาสู่ระดับจังหวัดเป็นจำนวนหลายทีม นอกจากนี้ น้อง ๆ Fox Hunt ที่กลับมาประเทศไทยแล้ว ได้รับคัดเลือกเข้าไปเล่นอยู่ในไทยลีก เป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชั้นนำของประเทศเช่นกันบริษัทฯ ได้ร่วมเข้าไปให้คำแนะนำ และส่งเสริมความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และสินค้าฝีมือคนไทยจากชุมชนต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นำสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นที่น่ายินดีที่วงคนไทยที่เคยผ่านเวทีการประกวด TIWSC หรือการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ได้ไปชนะรางวัลระดับโลก รวมถึงปีนี้ เราได้ขยายโอกาสเส้นทางสู่นักดนตรีมืออาชีพกับ THE POWER BAND เวทีประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่า การประกวดสาขาใหม่ภายใต้ TIWSC ซึ่งเป็นเวทีประกวดดนตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคว่ามีมาตรฐานสูง มีกรรมการตัดสินที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นที่จับตามองมากขึ้นทุก ๆ ปี”นอกจากนี้ ความภาคภูมิใจของ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย คือการได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ครอบคลุม 3 แกนหลัก ได้แก่ ด้านกีฬา (Sport Power) ด้านดนตรี (Music Power) และด้านชุมชน (Community Power) สามารถกระจายโอกาส และสร้างความสุขสู่ชุมชนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด ทุกภูมิภาคกว่า 4,000 โรงเรียน 2,000 ชุมชนทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่ คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนคนไทย และชุมชน ก้าวสู่ความยั่งยืน โดย คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก จากงานประกาศรางวัล ‘Asia Responsible Enterprise Awards’ ด้าน Social Empowerment หรือ การสร้างความเข้มแข็งให้สังคมถึง 2 ปีซ้อน ในปี 2019 - 2020 ตามลำดับ และรางวัลจากเวที ดีเอฟเอ็นไอ-ฟรอนเทียร์ เอเชีย แปซิฟิก อวอร์ด (DFNI-Frontier Asia Pacific Awards) สาขาผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR or Sustainability Initiative of the Year)ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อน คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย บนวิสัยทัศน์ของการสนับสนุนศักยภาพคนไทย ในปี 2564 นี้ เรามีแผนในการพัฒนาชุมชน โดยนำกลยุทธ์ ‘Together Beyond Boundaries’ เข้ามาปรับใช้ให้เป็นรูปธรรม เน้นการรวมพลังผนึกกำลังพันธมิตร บุคลากร และความเชี่ยวชาญขององค์กรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับความสามารถ และศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อสร้างวิถีแห่งคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ และสังคมควบคู่กันไป เน้นการผสมผสานการทำกิจกรรม และการสื่อสารแบบ Hybrid Power ผนึกพลังความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ทั้งฝั่งผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และพันธมิตร รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนจาก Onground ไปสู่ Online มากขึ้น เพื่อสร้างความผูกพัน และยกระดับขีดความสามารถของคนไทยไปอีกขั้น จนนำไปสู่การพัฒนาสังคมเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในยุคดิจิตอลต่อไป” นายอัยยวัฒน์ กล่าวเสริมในโอกาสนี้ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อมอบประสบการณ์อย่างใกล้ชิดในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมใน 2 แกนหลัก ได้แก่สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติแห่งหมู่บ้านคีรีวง ต้นกำเนิดของคอลเลกชั่นของที่ระลึกสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ From Leaves to Lively Thai Dye Collection ซึ่งเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ร่วมเป็นคู่คิดและคู่ค้ากับกลุ่มใบไม้บ้านคีรีวง จ. นครศรีธรรมราช เพื่อชูจุดแข็งและภูมิปัญญาของชาวไทยสู่สายตาชาวโลก โดยเข้ามาสนับสนุนชาวบ้านในเรื่องของการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ พัฒนาสินค้าให้ตรงใจผู้บริโภค และตอบโจทย์กับตลาดต่างประเทศ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนจากความถนัดของตัวเองและภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง และร่วมมอบความสุขให้กับน้องๆ นักเรียน และชาวนครศรีธรรมราชกับพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมระดับมาตรฐานอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนวัดมังคลาราม อ. พิปูน ร่วมมอบลูกฟุตบอลให้กับตัวแทนของจังหวัดถือเป็นต้นน้ำของความฝันสู่นักเตะมืออาชีพที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม พร้อมรับชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง ‘ทีมก้าวคนละก้าว’ vs ‘ทีมรร.วัดมังคลาราม และคิง เพาเวอร์’ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ปรับวิธีการดำเนินงาน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเล็งเห็นว่า แพลตฟอร์มออนไลน์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคชีวิตวิถีใหม่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคออนไลน์ จึงนำแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่มาใช้ในองค์กรอย่างหลากหลาย รวมทั้งใน ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ปรับคอนเทนต์จากออฟไลน์ สู่ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์ด้านสาระความบันเทิง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ผ่านแพลตฟอร์ม YouTube คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ที่นำเสนอเนื้อหารายการที่สอดแทรกความสนุก สร้างแรงบันดาลใจ และสาระที่มีประโยชน์ โดยยึด 3 แกนหลัก ได้แก่ กีฬา ดนตรี และชุมชน ประกอบด้วย รายการบุกสนาม เป็นรายการกีฬาในรูปแบบใหม่ที่นำพิธีกรสาวที่ชื่นชอบกีฬาผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างความสนุกสนาน และจะมาชวนนักเตะ Fox Hunt ไปบุกสนามบอลโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ในที่ต่างๆ เพื่อเล่นเกมส์ทดสอบฝีเท้าโดยใช้ทักษะ ยิง โหม่ง เดาะ เลี้ยง ผสมกับเกมสนุก ๆ ฮา ๆ กับนักบอลเจ้าถิ่นนอกจากนี้ ในทุกครั้งจะมีรางวัลมอบฟุตบอล คิง เพาเวอร์ ให้กับน้อง ๆ ทุกคนที่ร่วมทำ กิจกรรม, รายการ Music School รายการดนตรีที่จะพาพิธีกรนักร้องชั้นนำของประเทศไทย ไปบุกโรงเรียนต่างๆ ตามหาวงดนตรีที่เข้าร่วมแข่งขัน TIWSC เพื่อตามหายอดฝีมือทางด้านดนตรีจากวง ๆ นั้น และรายการผจญไทย เน้นการเสนอความเป็นไทย บอกเล่าถึงวิถีชีวิต และสินค้าชุมชนของดีของเด่นของคนไทย ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ นำเสนอผ่านเหล่าพิธีกรคนดังต่างๆ ที่จะพาผู้ชมไปท่องเที่ยว พร้อมลงพื้นที่ของชุมชน ทดลองทำสินค้าของชุมชนผู้ประกอบการคนไทย ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ หรือของตกแต่ง ซึ่งเป็นรายการที่ให้แรงบันดาลใจสัมผัสประสบการณ์ตรงจากคนในพื้นที่และให้ความรู้ให้เห็นถึงคุณค่าว่าของไทยก็มีดีไม่แพ้ชาติใด โดยแต่ละรายการจะมีผู้มีชื่อเสียง รวมไปถึงเน็ตไอดอล มาผลัดเปลี่ยนกันสร้างสีสัน และความสนุกสนานให้กับผู้ชม ทั้งนี้คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ยังคงพัฒนาการทำงานในโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ในมือมาขยายผลต่อในแพลตฟอร์มออนไลน์ในอนาคตต่อไปติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ King Power Thai Power พลังคนไทยได้ที่ www.kingpowerthaipower.com Facebook King Power Thai Power พลังคนไทย และ Youtube King Power Thai Power พลังคนไทย