ส่องอนาคตการเรียนรู้ระดับโลกในงาน TK Forum 2021

TK Park ขอเชิญบรรณารักษ์ ครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษาร่วมงาน TK Forum 2021 “Library and Public Space for Learning” ในปีนี้พบกับแนวคิดใหม่เรื่องพื้นที่สาธารณะ บทบาทห้องสมุดและแนวโน้มการเรียนรู้ จากประสบการณ์ของ 8 วิทยากรระดับแนวหน้าทั้งไทยและต่างประเทศ กับ 8 หัวข้อการบรรยาย เพื่อรู้ทันโลกการเรียนรู้ อาทิ ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกการเรียนรู้ ทักษะและวิธีคิดที่จำเป็นในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง แพลตฟอร์มการศึกษาและการเรียนรู้กับการจัดการสารสนเทศ อนาคตการศึกษาไทยและอนาคตของ EdTech การเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงระบบด้วยปัญญารวมหมู่ การออกแบบและวิจัย UX เพื่อผู้ใช้งานห้องสมุด และเปลี่ยนวิธีคิด แปลงโฉมห้องสมุด ปรับตัวสู่พื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และเอามาปรับใช้และนำมาพัฒนากับองค์กรได้วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิทผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์งาน http://tkforum.tkpark.or.th และสามารถชมการถ่ายทอดสดตลอดงานผ่านทางเพจ Facebook TTKpark อุทยานการเรียนรู้ และ The KOMMON.coสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางทัศนีย์ แซ่ลิ้ม tassanee@tkpark.or.th โทรศัพท์ 02 264 5963 ถึง 65 ต่อ 112 (ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้) มือถือ 086 557 6596