ชีวิตดี ต้องกำจัดมดร้าย (ANT) แห่งความคิดลบ

นักวิจัยชาวอเมริกันพบว่า ในแต่ละวันสมองของมนุษย์มีความคิดเข้ามาในแต่ละวันไม่น้อยกว่า 70,000 ความคิด (Five Ways to Get Inner Peace, Forbes) และภายใต้ความคิดเหล่านั้นก็มีความคิดลบที่แทรกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวอยู่เสมอความคิดลบแม้จะเข้ามาโดยไม่รู้ตัว แต่มนุษย์เรสามารถรับมือจัดการกับความคิดลบนั้นได้เสมอมา บรรพบุรุษของเรารอดพ้นจากการคิดลบ โดยการตั้งสติ ครุ่นคิด กลัวว่ามีเสือก็ทำกรงดักขังสัตว์ร้าย กลัวไม่มีอาหารกินในวันข้างหน้าก็เตรียมล่าสัตว์เผื่อ กลัวเรื่องร้าย ๆ จะเกิดขึ้นก็มีเทพเจ้าบวงสรวงอย่างไรก็ดี มนุษย์เราก็ยังไม่สามารถหลบหนีจากความคิดลบที่แทรกเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นความคิดลบเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่มันจะต้องมี แต่เราต้องฝึกที่จะจัดการกับความคิดร้าย ๆ ไม่ให้มีผลกระทบต่อการกระทำ หรือต่อการดำเนินชีวิตของเราDr. Aaron Beck นักจิตวิทยาชาวอเมริกาบอกว่า การที่คน ๆ หนึ่งเริ่มต้นด้วยความคิดที่ว่า "คนอย่างเรามันไม่มีดีอะไรเลย" มีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างแน่นอน มันกระทบต่อการกระทำที่ต่อมาจะแสดงออกในเชิงลบไม่ให้เกียรติตัวเอง เป็นคนหยาบคายทางความคิดและการกระทำจนเป็นนิสัย สุดท้ายก็คิดร้ายกับคนรอบตัวในชีวิตแต่ละวัน พยายามระวังดูแลความคิดอย่าให้ ตัวการสำคัญที่ทำให้ความคิดลบนั้นทำงานแรงขึ้น ซึ่งตัวการที่ทำให้ความคิดเราเกิดบ่อยขึ้น ๆ เราเรียกว่า ANTs (Automatic Negative Thoughts) คร่าวๆมีดังนี้คนที่มีมดตัวนี้ในสมอง มักคิดแบบเหมาเอาเหตุการณ์ร้ายไม่กี่ครั้ง เข้าไปมีผลผูกพันกับชีวิตตัวเองทั้งหมด เช่น"เธอมันก็เป็นแบบนี้ตลอดแหละ""แม่ไม่เคยฟังหนูเลย""แกมันก็จอมห่วยอยู่แล้วล่ะ"ซึ่งจริงๆแล้ว ไม่มีมนุษย์คนไหนหรอก ที่เกิดมาทำถูกเสมอหรือผิดตลอด มีพลาดพลั้งบ้างพอเป็นเครื่องเตือนใจ ให้เรารู้จักดีขึ้น เก่งขึ้น ควรพิจารณาเป็นกรณีแยกกันไปเมื่อมีความคิดแบบนี้จะตั้งมาตรฐานตัวเองไว้สูง เช่น อยากออกกำลังกายทุกวัน พอมีวันหนึ่งมี่พลาดไป ก็ท้อใจมาก และมองว่าตัวเองล้มเหลว ลามไปถึงการยกเลิกแผนการออกกำลังกายทั้งหมด ซึ่งคุณสามารถประนีประนอมกับตัวเองได้บ้าง ว่าวันนี้ทำไม่ได้ พรุ่งนี้ยังมี อะไรมันจะหนักหนากับชีวิตANT 3 มดร้ายจอมทำนาย สายพันธุ์ Fortune Tellerความคาดเดาเหตุการณ์ร้ายล่วงหน้า โดยไม่มีข้อมูล ไม่ศึกษาให้แน่ชัดอาจส่งผลต่อการทำงาน และใช้ชีวิต เช่น"ผมรู้เลย งานนี้ไม่มีวันสำเร็จ ถ้ามีมัน..."ความคิดนี้คือการบิดเบือนความเป็นจริงของชีวิต ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ชีวิตของแต่ละคนและแต่ละช่วง"นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ มันจะเป็นเพราะใครล่ะ""นางตัวดี มาอีกแล้ว มาทีไรวงแตก"เมื่อไรที่คุณเป็นเหยื่อของมดตัวนี้ คุณจะขาดกำลังที่จะฝึกตัวเอง และเป็นคนอ่อนแอทางการใช้ชีวิตในสังคมได้เมื่อมีคนอื่นที่ไม่ได้คิดตามที่เราต้องการ อย่าให้ประเด็นนั้นกลายมาเป็นความบาดหมางส่วนตัว ทุกคนมีปัญหาของตัวเอง และโลกก็ไม่ได้หมุนรอบตัวเรา ดังนั้นหากมีคนคิดไม่สอดคล้องกับเรา "อย่าอิน" หรือเอามาเป็นสาระสำคัญ หรือตัดสินสิ่งต่าง ๆ ตามความรู้สึกไปเองการใช้ชีวิตคือบทสะท้อนความคิดของแต่ละคน มันเป็นทักษะเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เราไม่ควรหยุดพัฒนาตัวเอง ตราบใดที่โลกใบนี้ยังมีคนหรือสิ่งต่าง ๆ ที่สอนเราอยู่ทุกวัน ดอกกุหลาบที่สวยงามทุกดอกมีหนาม เฉกเช่นเดียวกันเราก็สามารถกลับด้านมองอีกมุมหนึ่งได้ว่า หนามในดอกกุหลาบทุกดอกมากับความงดงามเสมอ