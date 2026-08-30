“ชัยชนะ” ชมมท.2-มท.4 ปราบสแกมเมอร์-ทุนเทาจีน ยกผลงานจับต้องได้ จี้ลุยเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ส.ส.ปชป. ชื่นชม “มท.2-มท.4” ปราบสแกมเมอร์-ทุนเทาจีน ชี้ผลงานจับต้องได้ จี้ลุยเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ แนะดำเนินการต่อเนื่องเชิงรุก เท่าเทียมทุกกลุ่ม
วันนี้ (30ส.ค.) นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวชื่นชมการทำงานของ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (มท.4) ในการเดินหน้าปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์และทุนเทาจีน โดยระบุว่า ทั้งสองคนทำงานอย่างจริงจัง และเริ่มมีผลงานที่ประชาชนสามารถจับต้องได้
นายชัยชนะ กล่าวว่า โดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการกับ ผับ KTV ในพื้นที่ห้วยขวาง ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายกับธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนต่างชาติและการรวมกลุ่มมั่วสุม
“ผมขอชื่นชม มท.2 และ มท.4 ที่เดินหน้าทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะปัญหาสแกมเมอร์ ทุนเทา และธุรกิจของกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นปัญหาที่กระทบทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย” นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า อยากให้รัฐมนตรีทั้งสองเร่งขยายการลงพื้นที่ตรวจสอบไปยัง เมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต รวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อจัดระเบียบสถานประกอบการที่ให้บริการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนตรวจสอบการเข้ามาประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการดำเนินกิจการ เพราะการปราบปรามต้องไม่ทำเฉพาะจุด แต่ต้องลงไปให้ถึงพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวนมาก ต้องตรวจสอบทั้งใบอนุญาต การประกอบกิจการ การใช้แรงงาน และพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการมั่วสุมหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
นายชัยชนะ ย้ำว่า การแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ และต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกับทุกกลุ่ม