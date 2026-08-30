ชาวอุดรฯ เขต 3 ฝ่าฝนเลือกตั้งซ่อม ผู้สูงอายุ-พิการร่วมใช้สิทธิ กกต.ชี้ช่วงเช้าราบรื่น กำชับกปน.อำนวยความสะดวก

“ชาวอุดรฯ เขต 3” ฝ่าฝนตก ลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม “กลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้พิการ” ออกมาด้วย มุ่งมั่นใช้สิทธิเต็มที่ ด้าน “ณรงค์ รักร้อย”เผยช่วงเช้าราบรื่น กำชับ กปน. อำนวยความสะดวก คาดรู้ผลไม่เกิน 2 ทุ่ม
วันนี้ (30 ส.ค.) นายณรงค์ รักร้อย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอเพ็ญ เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งซ่อม สส.อุดรธานี เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่วัดป่าศรีเวียงเพ็ญ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แม้ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยตลอดช่วงเช้า ซึ่งผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยในหน่วยเลือกตั้งนี้ มีผู้ตาบอดและคนพิการตั้งใจออกมาใช้สิทธิ์ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
จากนั้น นายณรงค์ให้สัมภาษณ์ ว่า จากการตรวจดูหน่วยเลือกตั้ง 2-3 หน่วย ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ แม้บรรยากาศจะไม่คึกคักเท่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาลงคะแนน
นายณรงค์ กล่าวต่อว่า เดิมตั้งเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิไว้ที่ 63% ให้เทียบเท่าครั้งก่อน แต่ด้วยข้อจำกัดที่ไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าและนอกเขต ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนออกไปทำงานต่างพื้นที่และต่างประเทศจำนวนมาก ทำให้พวกเขาไม่สามารถมาใช้สิทธิได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่มาใช้สิทธิ อย่างไรก็ตามช่วงนี้เกิดฝนฟ้าอากาศ จึงได้ฝากผู้มาใช้สิทธิพกร่มมาด้วย นอกจากนี้ ได้กำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ให้ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยการช่วยเหลือจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิก่อน ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งวันแรกยังไม่พบเรื่องร้องเรียนใด ๆ คาดว่าจะปิดหีบและทราบผลคะแนนอย่างเป็นทางการไม่เกิน 20.00 น. ของวันนี้