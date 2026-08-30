“เอกนิติ” ขอบคุณโพลหนุนไทยช่วยไทยพลัส เฟส 3 แต่บอกต้องดูสภาพศก.โดยรวมด้วย

รมว.คลัง ขอบคุณเสียงตอบรับหนุน “ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 3” หลังโพลสะท้อนประชาชน หนุน บอก ต้องดูสภาพเศรษฐกิจโดยรวมด้วย
วันนี้ (30ส.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สวนดุสิตโพลเปิดเผยผลสำรวจประชาชนที่ต้องการให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส เฟส 3 รัฐบาลจะมีความชัดเจนตรงนี้อย่างไร ว่า ขอบคุณที่ประชาชนตอบรับเป็นอย่างดี เพราะโครงการนี้ตั้งใจออกมาช่วยประชาชนเรื่องค่าครองชีพ นอกจากนี้ ยังเติมเงินในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนความเห็นของประชาชนที่ออกมาจะรับไปพิจารณา โดยดูสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทั้งภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพด้วย