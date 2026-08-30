สส.ภท.โวเสียงตอบรับกระหึ่ม! ม.ต้นแห่เชียร์ AI Passport ดันเด็กไทยสู่ยุค AI เท่าเทียม

เสียงตอบรับกระหึ่ม! เด็กม.ต้นแห่เชียร์ AI Passport "หมออลงกต" ดันเด็กไทยก้าวสู่ยุค AI อย่างเท่าเทียม
วันนี้ (30ส.ค.) นายแพทย์อลงกต มณีกาศ สส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร และโรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการด้านการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของเยาวชนในพื้นที่
นพ.อลงกต กล่าวว่า หนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ โครงการ TH-AI Passport ซึ่งนักเรียนจำนวนมากแสดงความสนใจและต้องการเข้าร่วม แม้ว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่จะยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี ซึ่งตามเงื่อนไขปัจจุบัน ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
นพ.อลงกต กล่าวอีกว่า เสียงจากเยาวชนสะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุยังน้อย นักเรียนต้องการเรียนรู้และใช้ AI เพื่อการศึกษา ค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต จึงควรพิจารณาแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มที่มีความพร้อมสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้าน AI ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับช่วงวัย
"การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงการประชาสัมพันธ์โครงการ แต่ยังเป็นการรับฟังเสียงจากเยาวชนในพื้นที่จริง เพื่อนำความต้องการและข้อเสนอแนะไปประกอบการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลและ AI ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นและโครงการ TH-AI Passport จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI และลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล ซึ่งนักเรียนมัธยมต้นที่อายุไม่ถึง 15 ปี มีความสนใจและต้องการเข้าร่วมโครงการ" นพ.อลงกต กล่าว