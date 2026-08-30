นายกฯปัดตั้งรับสั่งคุมเข้มใต้หลังป่วนถี่ ครม.สัญจรสงขลาเน้นปลอดภัย เมินลงจชต.หวั่นเป็นภาระจนท.

"อนุทิน" ลั่นไม่รับบทตั้งรับ! สั่งฝ่ายมั่นคงเร่งคุมเข้มใต้ หลังโจรใต้ป่วนบอมบ์ห้างปัตตานี ชี้รัฐต้องยึดกม.เข้ม ย้ำ ครม.สัญจร สงขลา เน้นความปลอดภัย แจงไม่ลงพื้นที่จชต. หวั่นเป็นภาระจนท. ชี้ต้องการให้ดูแลปชช.ก่อน “ผบ.ตร.” เผย ตร.ตั้งด่าน-สอบสวน
วันนี้ (30ส.ค.) เมื่อเวลา 11.25 น. ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ล่าสุดมีการลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าชื่อดังใน จ.ปัตตานีว่า ได้กำชับตำรวจและทหารให้บูรณาการทำงานตามแผนที่สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติ
ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายยังสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่อง นายอนุทิน กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่าน จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับทราบ และตนได้กำชับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่า เราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ ขณะที่ในพื้นที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุตลอด นายอนุทิน กล่าวว่า เรามีกฎหมายที่จะต้องทำตาม พอเราใช้ความรุนแรงมากก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมาย จึงต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นที่สุด และที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่
ผู้สื่อข่าวถามว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.สงขลา จะใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปกำชับมาตรการต่างๆ ด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า การไป ครม.สัญจร จะไปดูในพื้นที่ จ.สงขลา ส่วนคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะลงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้าง แต่ต้องดูสถานการณ์ว่า ถ้าลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแล แทนที่จะไปดูแลประชาชนแต่ต้องมาดูแลความปลอดภัยของผู้ใหญ่ ก็คงไม่ให้ไป ให้ดูแลประชาชนก่อน
เมื่อถามถึงกรณีนิด้าโพลตั้งข้อสังเกตว่า สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบเนื่องมาจากเรื่องของงบประมาณด้วย นายกฯ กล่าวว่า เอาของจริงดีกว่า อย่าเอาโพลมาถาม
ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการประสานตั้งจุดตรวจและทำการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงไปในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลอด โดยประสานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่