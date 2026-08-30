นายกฯเมินฝ่ายค้านหนุนส่งศาลฎีกาฟ้อง 229 คนฮั้วสว. ย้ำอำนาจกกต. ขำถามโพสต์ “เหล็กไม่ละลาย แต่ไอศกรีมละลาย”

"อนุทิน" เมินปมฮั้ว สว. หลังฝ่ายค้านหนุนส่ง ศาลฎีกาฟ้อง 229 คน ลั่นอำนาจสอบสวนสิทธิ์ขาดอยู่ที่ กกต. เหน็บสื่ออย่าใช้คำถาม "อาจจะ” ปัดตอบปมโพสต์ปริศนา หัวเราะร่า หลังถูกถามปมโพสต์ปริศนาการเมือง“เหล็กไม่ละลาย แต่ไอศกรีมละลาย”
วันนี้ (30ส.ค.) เมื่อเวลา 11.25 น.วันที่ 30 ส.ค.ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ให้ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีฮั้ว สว.ทั้ง 229 คน ซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่า เรื่องนี้อยู่ที่ กกต. ตนจะทำอะไรได้
เมื่อถามย้ำว่า กังวลหรือไม่ เนื่องจากมีชื่อของนายกฯรวมอยู่ด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร และไม่ควรจะถามคำถามนี้ เนื่องจากไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดิน
เมื่อถามว่า ก่อนที่ กกต. จะลงมติ ฝ่ายค้านและไอลอว์ ต่างทยอยเปิดชื่อรัฐมนตรีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีฮั้วสว. นายอนุทิน ย้อนถามสื่อทันทีว่า ใช้คำว่าอาจจะ อย่าถามว่าอาจจะ มีก็มี ไม่มีก็ไม่มี
ผู้สื่อข่าวถามว่า ให้เป็นดุลยพินิจของ กกต. ใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ไม่ใช่ดุลยพินิจ แต่อำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของ กกต. แต่เราอย่าทำผิดกฎหมาย ทำตามกฎทุกอย่าง จะได้ไม่ต้องนั่งถามว่าใครผิดใครถูก หรือว่าใครจะทำอย่างไร
เมื่อถามถึงกรณีนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กว่า “เหล็กไม่ละลาย แต่ไอศกรีมละลาย” มีนัยทางการเมืองอะไรหรือไม่ นายกฯ หัวเราะก่อนจะบอกว่า “เพิ่งกินเมื่อกี้นี้” จากนั้นนายกฯได้ขึ้นรถเดินทางกลับทันที