สส.ปชป.ซัด “บุรีรัมย์กินเขากระโดง จะนะกินดินกุโบร์” หลังเพจปูดโฉนดทับที่สุสานเอี่ยว "น." กว้านซื้อที่

"ศักดิ์สิทธิ์” แชร์ปม “กุโบร์ท่ายาง” พร้อมประโยคแรง “บุรีรัมย์กินเขากระโดง อ.จะนะกินดินกุโบร์” หลังเพจ Beach for Life Thailand อ้างพบโฉนดเอกชน 3 แปลงทับพื้นที่สุสาน พร้อมพาดพิงเจ้าของที่ดินรายหนึ่งเกี่ยวข้องนักการเมือง “น.” โยงปมกว้านซื้อที่ดินนิคมจะนะ
วันที่ (30 สิงหาคม 2569) นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ แชร์โพสต์จากเพจ “Beach for Life Thailand ” ลงในเพจ “Saksit Khaothong” พร้อมข้อความว่า “บุรีรัมย์กินเขากระโดง อ.จะนะกินดินกุโบร์!!!” หลังเพจดังกล่าวเปิดประเด็นการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ “กุโบร์ท่ายาง” ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงกับการกว้านซื้อที่ดินเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
เพจ Beach for Life ระบุว่า กุโบร์ท่ายางเป็นสุสานโบราณของชาวมุสลิม มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามเก้าทัพ และยังใช้เป็นพื้นที่ฝังศพจนถึงปัจจุบัน โดยประชาชนพยายามขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) มากว่า 40 ปี แต่ยังไม่สำเร็จ
โพสต์ดังกล่าวอ้างข้อมูลการรังวัดเมื่อปี 2523 ว่า พื้นที่กุโบร์มีลักษณะเป็นรูปใบโพธิ์ ภายในมีหลุมฝังศพและบ่อน้ำโบราณ และมีการขึ้นทะเบียนแปลงที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่ต่อมาพบว่าเอกชน 2 รายมีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดรวม 3 แปลงในบริเวณดังกล่าว
เพจ Beach for Life อ้างอีกว่า จากการรังวัดครั้งใหม่ในปี 2569 พบที่ดินเอกชนทั้ง 3 แปลงทับแนวรังวัดเดิมเมื่อปี 2523 และภายในแปลงยังมีหลุมฝังศพและบ่อน้ำโบราณกระจายอยู่
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อตรวจสอบรายชื่อเจ้าของที่ดินทั้ง 2 ราย พบว่าหนึ่งรายมีชื่อเกี่ยวข้องกับนักการเมืองอักษรย่อ “น.” ใน จ.สงขลา ซึ่งโพสต์ระบุว่าเคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการจัดหาและกว้านซื้อที่ดินเพื่อขายให้กลุ่มทุนที่จะลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะช่วงปี 2558
ขณะเดียวกัน เพจดังกล่าวยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการออกโฉนด โดยอ้างว่ามีการระบุสภาพและการทำประโยชน์ในที่ดินก่อนออกเอกสารสิทธิว่าเป็น “นาข้าว” แต่สภาพพื้นที่ตามที่เพจกล่าวอ้างกลับเป็นกุโบร์และป่าชายหาด จึงเรียกร้องให้ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการออกเอกสารสิทธิ
เพจ Beach for Life ย้ำว่า กุโบร์นาทับเป็นพื้นที่สาธารณะของประชาชนและเป็นพื้นที่สำคัญทางศาสนา พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของที่ดินกับการกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ รวมถึงวิจารณ์ว่าหน่วยงานราชการยังไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีดังกล่าว