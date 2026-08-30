“การดี” ลั่นคำฟ้องปิดปากไม่ได้ลุยตรวจสอบต่อ ตั้งคำถามสังคมคนหาความจริงต้องกลายเป็นจำเลยหรือไม่

ส.ส.ปชป. ลั่นคำฟ้องปิดปากไม่ได้ ยืนหยัดตรวจสอบต่อ ตั้งคำถามสังคม คนหาความจริงต้องกลายเป็นจำเลยหรือไม่ พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
วันที่ (30 สิงหาคม 2569) นางการดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงจุดยืนภายหลังเผชิญการฟ้องร้องจากการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคำถามว่า เข้าข่ายเป็น “การฟ้องปิดปาก” หรือการใช้กระบวนการทางกฎหมายสร้างภาระแก่ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่
นางการดี ยืนยันว่า จะไม่รับบทบาทเป็นผู้ถูกกระทำ แต่จะเดินหน้าทำหน้าที่เป็นที่พึ่งและกระบอกเสียงให้ประชาชน พร้อมระบุว่า ทุกคำถามและข้อมูลที่นำเสนอต่อสังคมล้วนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในขณะนั้น มีเป้าหมายเพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะและตรวจสอบอย่างสุจริต ไม่ใช่การตั้งตนเป็นศาลเพื่อตัดสินว่าใครถูกหรือผิด
“การโดนฟ้องร้องในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และอ้อไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อขอความเห็นใจ สิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า คนที่ออกมาตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะอาจกำลังเผชิญกับการฟ้องปิดปาก แต่อ้ออยากให้ทุกคนมั่นใจว่า คำฟ้องนี้ปิดปากอ้อไม่ได้ และจะไม่มีวันปิดตาประชาชนได้” นางการดีกล่าว
นางการดี ยังตั้งคำถามกลับไปยังสังคมว่า วันนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในสภาพที่ผู้ตั้งคำถามและค้นหาความจริงเพื่อส่วนรวมต้องกลายเป็นจำเลยหรือไม่ พร้อมยืนยันว่า พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง และจะเดินหน้าตรวจสอบประเด็นที่เห็นว่าไม่ชอบมาพากล เคียงข้างประชาชนต่อไป