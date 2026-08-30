รัฐบาลยกระดับบริการธุรกิจออนไลน์ 87 กระบวนงาน ลดขั้นตอน–ต้นทุน จดทะเบียนดิจิทัลแตะ 95.48% สกัดบัญชีม้า–นอมินี

รองโฆษกรัฐบาล เผย ยกระดับบริการธุรกิจออนไลน์ 87 กระบวนงาน ลดขั้นตอน–ต้นทุนผู้ประกอบการ จดทะเบียนดิจิทัลแตะ 95.48% เดินหน้าสกัดบัญชีม้า–นอมินี
วันนี้ (30 สิงหาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนากระบวนงานอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายรวม 87 กระบวนงาน ผ่านระบบบริการหลัก 8 ระบบ ให้สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจร ส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.48
ระบบบริการสำคัญครอบคลุมตั้งแต่การจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลผ่าน DBD Biz Regist การจดทะเบียนบริษัทมหาชนผ่าน e-PCL การนำส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing และการจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน e-TACC โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบดิจิทัล 100% ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกรรมได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจต้องดำเนินควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจสอบและป้องกันการใช้ระบบนิติบุคคลเป็นช่องทางกระทำผิด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงนำเทคโนโลยี AI รวมถึงระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Digital ID, ThaiD และ e-KYC มาใช้ตรวจสอบข้อมูล พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านราย ฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง HR-03 และรายชื่อบัญชีม้ากว่า 90,000 รายชื่อ
นอกจากนี้ ยังใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนิติบุคคล หรือ IBAS สนับสนุนการตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง 6 กลุ่ม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร
ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้จำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดจาก 594 รายในปี 2568 เหลือ 58 บริษัทในปี 2569 ขณะที่กลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 สะท้อนการยกระดับบริการที่ช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกิจได้สะดวกขึ้น ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยง
นางสาวลลิดา กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเปิดระบบ DBD DataWarehouse+ ให้ประชาชนและภาคเอกชนสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลกว่า 2 ล้านรายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Business Data Exchange หรือ BDEX กับหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 181 แห่ง ช่วยลดการเรียกสำเนาเอกสารและลดภาระในการติดต่อราชการ
“รัฐบาลมุ่งให้บริการดิจิทัลช่วยให้การเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจสะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนลดลง ขณะเดียวกันต้องทำให้ระบบมีความโปร่งใสและปลอดภัยมากขึ้น การนำเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลมาใช้จึงช่วยทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชีม้า นอมินี และนิติบุคคลที่มีความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจของประเทศ” นางสาวลลิดา กล่าว