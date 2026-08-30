นายกฯ ล่องเรือติดตามโครงการพระราชดำริ พัฒนาคลองเกาะรัตนโกสินทร์ หนุนภูเขาทอง-ป้อมมหากาฬ แลนด์มาร์คเที่ยว

"อนุทิน" นำคณะล่องลงเรือติดตามโครงการพระราชดำริ พัฒนาคลองเกาะรัตนโกสินทร์ โครงการ ”พระภิกษุสงฆ์ ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์“ น้อมนำพระบรมราโชบาย พัฒนาคุณภาพชีวิต ปชช.- หนุนภูเขาทอง - ป้อมมหากาฬ แลนด์มาร์คท่องเที่ยวเมืองกรุง
วันนี้ (30 ส.ค. 69) เวลา 06.45 น. ที่ท่าเรือวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เขตปทุมวัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบายในโครงการ “พระภิกษุสงฆ์ ล่องเรือชมคู คลองในเกาะรัตนโกสินทร์“ โดยมีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 120 รูป จาก5 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, วัดราชนัดดารามวรวิหาร, วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร, วัดสุนทรธรรมทาน และวัดบรมธาสราชวรวิหาร ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม คลองโอ่งอ่าง และคลองบางลำพู พร้อมรับฟังบรรยายจากหน่วย ราชการในพระองค์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทและความสัมพันธ์ของคูคลอง วัด และวิถีชุมชน โดยตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากประชาชนริมสองฝั่งคลอง พนมมือไหว้พระสงฆ์และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนขึ้นเรือที่ท่าเรือพิพิธภัณฑ์บางลำภู จากนั้นนั่งรถไปยังวัดสระเกศเพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดสระเกศ
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้สามารถขุดลอกคูคลองระบายน้ำ เชื่อมการสัญจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ให้ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันรวมถึงมีแผนที่จะเชื่อมการสัญจรทางน้ำไปถึงจ.ฉะเชิงเทราและพระนครศรีอยุธยา โดยน้อมนำหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ“สืบสาน รักษา ต่อยอด“ เป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยสะท้อนความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีแผนที่ยกระดับการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภูเขาทองวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ป้อมมหากาฬ วัดราชนัดดารามวรวิหาร และวัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามพระบรมราโชบาย