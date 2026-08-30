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แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 อุดรฯ ยังไม่มีร้องผิด กม. มั่นใจฝนตก-ไฟดับไร้ปัญหา คาดรู้ผลไม่เกิน 2 ทุ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คึกคักแต่เช้า ปชช.ต่อคิวใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมสส.เขต 3 อุดรธานี  ยังไม่มีร้องทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง   มั่นใจแม้ฝนตก-ไฟดับ ไร้ปัญหา  คาดรู้ผลไม่เกิน 2 ทุ่ม  

วันนี้ (30 ส.ค.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  เขต 3  จังหวัดอุดรธานี   แทนตำแหน่งที่ว่าง   ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)   พร้อมนางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี  ได้ตรวจความเรียบร้อยที่บริเวณ ศาลาวัดบ้านเม่น   หน่วยเลือกตั้งที่ 9   หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  713 คน  ก่อนเปิดการลงคะแนนในเวลา 08.00 น.   ทางคณะได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติ    ซึ่งพบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิ์    

นายวิสุทธิ์ บุตรสา อายุ 19 ปี   ชาวหมู่บ้านเม่น เดินทางรอใช้สิทธิ์ ตั้งแต่ 07.30 น. พร้อมเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของตน   รู้สึกตื่นเต้น   และที่เดินทางมาเป็นคนแรก เพราะตั้งใจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งนี้นอกจากตนแล้ว ยังมีพ่อกับแม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง   แต่ทั้ง  2 คนติดภารกิจต้องทำงาน   จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ในช่วงเที่ยง 

นางสาวสมิหรา   ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งเขต 3   ว่า จังหวัดอุดรธานี ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของบุคลากร อุปกรณ์และการฝึกซ้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน   กรรมการประจำหน่วย ทำให้กรรมการประจำหน่วยมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่    ว่าจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน ตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเรียบร้อย

ในส่วนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลายๆ หน่วย   เรามีการประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้าน   ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆ   อย่างวันนี้ที่หน่วยวัดบ้านเม่น   มีมา 10 คนตั้งแต่ช่วงเช้า   ต้องขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่   โดยคาดว่าอีกหลายที่ของอำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอมจะมีคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก

ส่วนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง     นางสาวสมิหรา กล่าวว่า เนื่องจากเรามีชุดเคลื่อนที่เร็ว และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่    รวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็วของส่วนกลางมาอยู่ในพื้นที่    ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องที่แจ้งมาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง     อย่างไรก็ตามการนับคะแนนจากทั้งหมด 240 หน่วยเลือกตั้ง   คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ประมาณ 19.30 -20.00 น.   

ทั้งนี้พื้นที่ที่ไกลที่สุดของอำเภอเพ็ญ  อยู่ที่ประมาณ 36 กิโลเมตร   ในการรายงานผลเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย   จะส่งผลคะแนนทางช่องทางออนไลน์ก่อน   ส่วนเอกสารหลักฐานหลักฐาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์จะนำเข้ามาส่งอีกครั้งนึง

เมื่อถามถึงสภาพอากาศในวันนี้ ที่ฝนเริ่มตกตั้งแต่ช่วงเช้า มีการเตรียมรับมืออย่างไร นางสาวสมิหรา กล่าวว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝน   จึงมีฝนตกเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งประชาชนน่าจะทราบถึงสภาพสภาพอากาศ    มีการแจ้งเตือนในส่วนของกรรมการประจำหน่วย  ถึงมาตรการในการดูแลวัสดุอุปกรณ์ในหน่วย เช่น หีบบัตรที่เป็นกระดาษ จะมีถุงขนาดใหญ่ใส่ให้ และในพื้นที่ของอำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอม   อยู่ปลายสายของสถานีจ่ายไฟฟ้า   จึงมีไฟตกไฟดับอยู่เรื่อยๆ จึงมีการเตรียมโคมไฟ   ให้ชาร์จแบตไว้ก่อน แต่จุดสำคัญของเขตเลือกตั้งที่ 3 คือทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นอาคารถาวรทั้งหมด 

นางสาวสมิหรา ยืนยันว่า จังหวัดมีกล้อง CCTV ทั้งหมดประมาณ 500 ตัว และในเขตเลือกตั้งนี้มีประมาณ 30-40 ตัว  ซึ่งจะสามารถ ป้องกันการกระทำความผิดได้ และในอนาคตจะมีการเพิ่มมาตรการนี้ เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3  อุดรธานี  ประกอบด้วย อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว) มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 240 หน่วยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง125,609 คน โดยกกต.ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60