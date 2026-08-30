แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 อุดรฯ ยังไม่มีร้องผิด กม. มั่นใจฝนตก-ไฟดับไร้ปัญหา คาดรู้ผลไม่เกิน 2 ทุ่ม

คึกคักแต่เช้า ปชช.ต่อคิวใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมสส.เขต 3 อุดรธานี ยังไม่มีร้องทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง มั่นใจแม้ฝนตก-ไฟดับ ไร้ปัญหา คาดรู้ผลไม่เกิน 2 ทุ่ม
วันนี้ (30 ส.ค.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 3 จังหวัดอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมนางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจความเรียบร้อยที่บริเวณ ศาลาวัดบ้านเม่น หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 713 คน ก่อนเปิดการลงคะแนนในเวลา 08.00 น. ทางคณะได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติ ซึ่งพบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิ์
นายวิสุทธิ์ บุตรสา อายุ 19 ปี ชาวหมู่บ้านเม่น เดินทางรอใช้สิทธิ์ ตั้งแต่ 07.30 น. พร้อมเผยว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของตน รู้สึกตื่นเต้น และที่เดินทางมาเป็นคนแรก เพราะตั้งใจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งนี้นอกจากตนแล้ว ยังมีพ่อกับแม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่ทั้ง 2 คนติดภารกิจต้องทำงาน จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ในช่วงเที่ยง
นางสาวสมิหรา ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งเขต 3 ว่า จังหวัดอุดรธานี ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของบุคลากร อุปกรณ์และการฝึกซ้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน กรรมการประจำหน่วย ทำให้กรรมการประจำหน่วยมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ว่าจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน ตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเรียบร้อย
ในส่วนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลายๆ หน่วย เรามีการประชาสัมพันธ์ไปยังทุกหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆ อย่างวันนี้ที่หน่วยวัดบ้านเม่น มีมา 10 คนตั้งแต่ช่วงเช้า ต้องขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ โดยคาดว่าอีกหลายที่ของอำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอมจะมีคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก
ส่วนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง นางสาวสมิหรา กล่าวว่า เนื่องจากเรามีชุดเคลื่อนที่เร็ว และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ รวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็วของส่วนกลางมาอยู่ในพื้นที่ ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องที่แจ้งมาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง อย่างไรก็ตามการนับคะแนนจากทั้งหมด 240 หน่วยเลือกตั้ง คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ประมาณ 19.30 -20.00 น.
ทั้งนี้พื้นที่ที่ไกลที่สุดของอำเภอเพ็ญ อยู่ที่ประมาณ 36 กิโลเมตร ในการรายงานผลเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย จะส่งผลคะแนนทางช่องทางออนไลน์ก่อน ส่วนเอกสารหลักฐานหลักฐาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์จะนำเข้ามาส่งอีกครั้งนึง
เมื่อถามถึงสภาพอากาศในวันนี้ ที่ฝนเริ่มตกตั้งแต่ช่วงเช้า มีการเตรียมรับมืออย่างไร นางสาวสมิหรา กล่าวว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝน จึงมีฝนตกเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งประชาชนน่าจะทราบถึงสภาพสภาพอากาศ มีการแจ้งเตือนในส่วนของกรรมการประจำหน่วย ถึงมาตรการในการดูแลวัสดุอุปกรณ์ในหน่วย เช่น หีบบัตรที่เป็นกระดาษ จะมีถุงขนาดใหญ่ใส่ให้ และในพื้นที่ของอำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอม อยู่ปลายสายของสถานีจ่ายไฟฟ้า จึงมีไฟตกไฟดับอยู่เรื่อยๆ จึงมีการเตรียมโคมไฟ ให้ชาร์จแบตไว้ก่อน แต่จุดสำคัญของเขตเลือกตั้งที่ 3 คือทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นอาคารถาวรทั้งหมด
นางสาวสมิหรา ยืนยันว่า จังหวัดมีกล้อง CCTV ทั้งหมดประมาณ 500 ตัว และในเขตเลือกตั้งนี้มีประมาณ 30-40 ตัว ซึ่งจะสามารถ ป้องกันการกระทำความผิดได้ และในอนาคตจะมีการเพิ่มมาตรการนี้ เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 อุดรธานี ประกอบด้วย อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว) มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 240 หน่วยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง125,609 คน โดยกกต.ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60