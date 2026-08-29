’ มท.3‘ สั่ง ปภ.ประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมฯ ตั้งจุดลงทะเบียน เร่งอัดฉีดเงินเยียวยา

รมช.มหาดไทยเร่งเยียวยาไฟไหม้คลองถมเซนเตอร์ เปิดศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่ ค่าครองชีพ และค่าซ่อมแซมบ้าน กำชับทุกหน่วยงานดูแลผู้เดือดร้อนให้กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมสั่งให้ ปภ.ประกาสเขตภัยพิบัติเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 29 สิงหาคม 2569 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ ถนนจรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 4 ไร่ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 ราย และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
วันนี้ (29 ส.ค. 69) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย) พร้อมจัดตั้ง “ศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ โดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้อง ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัย และรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหาย เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
สำหรับการลงทะเบียน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องและแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และการประกอบอาชีพ ก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็ว
ในส่วนของการช่วยเหลือ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ อาทิ ค่าดำรงชีพ ค่าเช่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ ขณะที่ ปภ. ให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาท
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหาย รับคำร้อง และตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และไม่ตกหล่น พร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
“มหาดไทยห่วงใยประชาชน รัฐบาลพร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วน เราจะเร่งทำทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุด”