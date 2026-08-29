กมธ.การกระจายอำนาจฯ ผลักดันผูเก็ตบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เพิ่มอำนาจท้องถิ่น

กมธ.การกระจายอำนาจฯ ผลักดัน อปท.ใน "ภูเก็ต"สู่การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เพิ่มอำนาจเบ็ดเสร็จให้ท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.69 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สส.ระนอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนห้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร และ กมธ. พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.ภูเก็ต ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการธุรกิจที่จที่พัก ขนาดกลางและชนาดเล็กในการขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการบริหารจัดการสถานบันเทิง
นายคงกฤษ กล่าวว่า กมธ.ได้รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาศรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้ประกอบการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจที่พักขนาดกลางและขนาดเล็ก การใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบสถานบริการ สถานประกอบการบริเวณชายหาดและสถานบันเทิงในพื้นที่
นายคงกฤษ กล่วว่า โดยที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบอาคารที่พักขนาดเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการปรับปรงกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทเฉพาะของจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนการกิจให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการและการคลังของท้องถิ่น รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนานวัดกรรมและจัดหารายได้เพื่อรองรับภารกิจและความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ผลักตัน "ภูเก็ต" สู่การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
นายคงกฤษ กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน คณะกรรมาธิการเห็นควรผลักดัน อปท.ในจังหวัดภูเก็ตไปสู่การบริหารราชการรูปแบบพิเศษเพื่อให้มีรูปแบบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่และเพิ่มอำนาจรวมทั้งความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ แนวคิดดังกล่าวมุ่งเน้นการกระจายอำนาจและการมอบอำนาจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปยังท้องถิ่นโดยตรง เพื่อให้สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการของพื้นที่มากยิ่งขึ้น
นายคงกฤษ กล่าวว่า กมธ.เห็นว่า จ.ภูเก็ตมีลักษณะเฉพาะทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน และจำนวนประชากรแฝง จึงจำเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นรูปแบบเฉพาะ สามารถตอบสนองต่อปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที