“ยิ่งชีพ” ขู่ยังมีพยานคดีฮั้ว สว.ระดับเทียร์ 1 ไม่เปิดหน้าอีกเพียบ ที่เปิดมาเป็นเบอร์รองแค่ 5%

“ยิ่งชีพ” ขู่ยังมีพยาน คดีฮั้ว สว.ระดับเทียร์ 1 ยังไม่เปิดหน้าอีกเพียบ บอกที่เปิดไปเป็นเบอร์รองแค่ 5% ระบุ 2 ปีหายข้องใจผู้สมัครใส่เสื้อเหลืองเป็นแก๊ง ส่งสัญญาณ “คนกันเอง ”ขณะที่ “ชยพล” แฉ “ชีวะภาพ- ภาณุพงษ์” เปิด “ดีลลับแตงโม เงินหมื่น” บอกภูมิใจไทยจ่าย 5 หมื่น ให้โหวตเตอร์เลือก สว.ระดับประเทศ
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 ส.ค. ที่รัฐสภา กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2569 หัวข้อ "การเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่น : ความจริงที่สังคมต้องการคำตอบ" โดยในช่วงบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาข้อร้องเรียน
โดยนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชน (iLaw) กล่าวว่า วันนี้ไม่ได้จะเปิดข้อมูลอะไรใหญ่ๆ เพราะใหญ่สุดเปิดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอชี้แจงให้ตรงใจกันว่าข้อมูลที่เรามี ไม่ได้มี 9 หมื่นหน้า ซึ่งตนมีแค่ราวๆ 5,000-6,000 หน้า จริงๆ แล้วการโกงเรื่องสว.ใหญ่มากจริง ที่ตัวเองมีเอกสารมีคำให้การของพยาน แม้หลายคนไม่ตอบ หรืออาจจะโกหก อย่างไรก็ตามที่ข้อมูลที่เราเปิดมานั้นคิดเป็นแค่ 5% ของข้อมูล 5,000 กว่าหน้า ส่วนพยานมีหลายร้อยปาก ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ระดับ เทียร์ 2 เทียร์ 3 เท่านั้น ส่วนระดับเทียร์ 1 แบบ 10 เต็ม 10 ยังไม่ได้เปิดเลย และเขาก็ไม่มาด้วย ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรส่วนหนึ่งอาจกลัวความปลอดภัยของตัวเอง แต่พร้อมให้การในชั้นศาล อย่างไรก็ตาม จากนี้ หากเราเรียบเรียงข้อมูลอะไรเสร็จก็จะทยอยเปิด จากคิดว่ากกต. จะ มีมติในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. เลยรีบทำข้อมูล แต่สุดท้ายมีรายงานว่าจะสั่งในวันที่ 14 ก.ย.ซึ่งคิดว่าน่าจะชัวร์แล้ว น่าจะสั่งแล้ว หรือจะเลื่อนอีกก็ไม่รู้
นายยิ่งชีพ กล่าวพร้อมแสดงเอกสารฉบับหนึ่งว่า ตนมีเอกสารฉบับหนึ่ง เป็นรายงานการประชุมที่อ่านแล้วเจ็บปวด คือทำไมผู้สมัครจำนวนหนึ่ง ใส่เสื้อสีเหลืองเป็นแก๊ง รายงานชุดนี้ระบุว่า ผู้สมัครรายใดไม่ใส่เสื้อสีเหลือง หากมีการขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหรือไปที่ไหน จะมีเจ้าหน้าที่กกต.เดินประกบตลอดเวลา แต่ถ้าใส่เสื้อสีเหลืองก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน เหมือนเจ้าหน้าที่กกต. ดังนั้นผ่านแล้วความเจ็บปวดที่มีมา 2 ปีก็คลี่คลาย เพราะนอกจากคนเสื้อเหลืองจะได้ไปเข้าห้องน้ำโดยไม่มีคนตามแล้ว ก็ต้องรู้ลาวงหน้าว่าวันนั้นคนกกต.จะใส่เสื้อสีอะไร จึงใส่เหมือนกัน
ขณะที่นายชยพล สท้อนดี สส.กทม พรรคประชาชน กล่าวว่า จากการติดตาม คดีฮั้ว สว. พบว่าในจังหวัดสิงห์บุรี มีการข่มขู่คนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องส.ว. โดยเป็นกลุ่มมือปืนจากอุทัยธานี ตระเวนหาคนที่รู้เรื่องนี้ ไม่ให้ออกมาพูด ซึ่งตนจะพูดถึง ดีลลับแตงโม เงินหมื่น โดยเป็นเรื่องของนายชีวะภาพ ชีวะธรรม และ นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ สว. สิงห์บุรี มีการนัดรับประทานอาหารและสัญญาว่าจะให้เงิน หาที่พักให้ จัดทำโพย โดยอ้างถึงผู้ใหญ่พรรคภูมิใจไทย เป็นสปอนเซอร์ให้เงินมากถึง คนละ 50,000 บาท ซึ่งส.ว. ทั้ง2 คนก็ยอมรับว่ามีการนัดรับประทานอาหารจริง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นนัด ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการทำโพย แต่ตนขอเปิดไทม์ไลน์ 4 วัน ก่อนเลือก สว. ระดับประเทศ วันที่ 26 มิ.ย 2567 เริ่มจาก 21 มิ.ย มีการรับประทานอาหารระหว่าง 2 สว. และ ผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศ ที่ร้านบ้านสวนแม่ลาการ้อง อ. บางระจัน ชึ่ง นายชีวะภาพ เป็นเจ้าของร้าน และบอกกับทุกคนว่าในการเลือกระดับประเทศเราไม่รู้จักใคร ต้องมีคนช่วยดูแล โดยนายชีวะภาพ ไปหาผู้ใหญ่พรรคภูมิใจไทย และนายภาณุพงษ์ ก็ไปติดต่อด้วยกัน และบอกกับทุกคนว่า วันที่ 24 มิ.ย ตอนบ่าย พวกเรา ต้องไปนครนายก เพื่อเอาเอกสาร ไปให้คนของพรรคเขียนแนะนำตัว และในวันที่ 25 มิ.ย ถึงจะเดินทางไปพักใกล้เมืองทองธานี โดยพรรคภูมิใจไทยจะให้คนละ 5 หมื่นบาท วันแรกให้ 2 หมื่นบาท ส่วนวันเลือกให้ 3 หมื่นบาท
นายชยพล กล่าวว่า การนัดหมายในวันที่ 24 มิถุนายน ให้ทุกคนไปที่ วังยาวริเวอร์ไชด์รีสอร์ท โดยมีการทำโพยกันอยู่ที่นี่ และมีทีมงานชื่อแตงโม และภรรยา ของนายภาณุพงษ์ รอต้อนรับ และมอบเงิน 2หมื่นบาทให้พร้อมกุญแจห้องพัก ซึ่งพบว่าแตงโมเป็นทีมงานของนายชีวะภาพ ขณะที่ 25 มิ.ย ไปพักที่ โรงแรม ปาณิ บูติก รีสอร์ท จ.ปทุมธานี โดย แตงโมเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่าง จากนั้น 26 มิ.ย หลังเสร็จสิ้นการเลือก สว. ได้ค่าตอบแทนคนละ 30,000 บาท บางคนได้เป็นเงินสด บางคนได้รับโอนผ่าน บัญชี ฟอร์เรส แอนด์ แลนด์ ซึ่ง แตงโม หรือ น.ส รุ่งรัฎฎิกาล โพธิ์ไกร เป็นหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าว และยังเป็นที่ปรึกษากิติศักดิ์ คณะกรรมาธิการ(กมธ.)ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ที่นายชีวะภาพเป็นประธานคณะกรรมาธิการ แต่แตงโมกลับปฎิเสธว่า ไม่สนิท กับนายชีวะภาพ ซึ่งนายชีวะภาพก็บอกว่าเป็นเพียงคนรู้จักกันเท่านั้น แต่ภายหลังพบหลักฐานเป็นวีดีโอที่ลงในโชเชียลฯ ว่าทั้ง 2 คนมีความเกี่ยวข้องกัน
นายชยพล กล่าวต่อว่า เหตุผลที่ไปพัก ที่วังยาวรีสอร์ท เพราะเป็นของตระกูลกิตติธเนศวร โดยมีนายวุฒิชัย กิตติธเนศวร เป็น ผู้สมัคร สส. นครนายก พรรคภูมิใจไทย และยังพบว่า นายโชคชัย กิตติธเนศวร น้องชายนายวุฒิชัย เป็นส.ว. ชี้ให้เห็นว่า เป็นเครือข่ายเดียวกัน และที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทย จะไปทำกิจกรรมที่โรงแรมนี้เป็นประจำ ทั้งนายกรัฐมนตรี และ นายโสภณ ซารัมย์ ก็เคยไปโรงแรมนี้ อีกทั้งนายโชคชัย ยังเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม และเป็นรุ่นน้องมหาวิทยาลัยเดียวกันของนายชีวะภาพ
ทั้งนี้ในเวทีดังกล่าวยังมีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานในการค้นหาหลักฐานพยานต่างๆ เป็นรายจังหวัด ว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย เช่น อำนาจเจริญ อ่างทอง อุทัยธานี ภายหลังถูกเปิดเผยปิดบัญชีบัญชีโซเชียลมีเดีย ดังนั้น จึงขอฝากประชาชนช่วยกันอัพสกิลนักสืบโซเชียล หาความเชื่อมโยง ขบวนการฮั้ว สว.กับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงพรรคการเมือง