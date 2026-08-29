“อัครนันท์” ลุยชัยภูมิ ตรวจ 4 รร.ห่างไกล เร่งซ่อมอาคารชำรุด-ยกระดับความปลอดภัย ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา

“อัครนันท์” ลุยชัยภูมิ ตรวจ 4 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล รับฟังปัญหาครู-นักเรียน เร่งแก้อาคารชำรุด ยกระดับความปลอดภัย พร้อมดันทักษะอาชีพ ย้ำ ศธ.มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ ให้เด็กทุกพื้นที่เข้าถึงการศึกษาคุณภาพอย่างเท่าเทียม
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2569 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยม 4 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองแซง เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของครูและนักเรียน ติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ พร้อมตรวจสภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเร่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
นายอัครนันท์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามงานและรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริง โดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและการบริหารจัดการของแต่ละโรงเรียน สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่มั่นคง ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
“กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียม พร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครู และทำให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีความสุข” รมช.ศธ. กล่าว