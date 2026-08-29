"ไอติม" ดักทาง กกต.14 ก.ย.อย่าตีตกฮั้ว สว. ชี้แค่มีหลักฐาน "อันควรเชื่อได้” ก็ต้องส่งศาล ปูดเพิ่มพิกัดโทรศัพท์ 40 สว.

“พริษฐ์” ดักทาง กกต.ก่อนชี้ขาดคดีฮั้ว สว. 14 ก.ย. ย้ำเกณฑ์ส่งศาลแค่มี “หลักฐานอันควรเชื่อได้” ไม่ต้องถึงขั้นพิสูจน์ผิดแบบศาล เปิดข้อมูลใหม่พบพิกัดโทรศัพท์ 40 สว.อยู่บริเวณ รร.พูลแมน 2 ขณะที่ “พนิดา” แกะเครือข่าย สว.อุทัยฯ โยง “เจเศรษฐ์” อ้างข้อมูลพยานปูดสูตรจ่ายเงิน ทำโพยรับ 2 หมื่น-คะแนนเข้าเป้ารับเพิ่ม 8 หมื่น-ได้ สว.เกิน 120 คน รับอีก 1 แสนบาท
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวบนเวทีผู้นำฝ่ายค้าน หัวข้อ “เจาะลึกหลักฐานคดีโกง สว.” ถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมมีมติชี้ขาดในวันที่ 14 กันยายน ว่าจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีฮั้ว สว.หรือไม่ โดยระบุว่า พรรคจะเดินหน้าสื่อสารข้อมูลจนถึงวันสุดท้าย พร้อมนำเสนอข้อมูลใหม่เพิ่มเติม
นายพริษฐ์ กล่าวว่า ในจำนวนผู้ถูกกล่าวหา 229 คน มีรัฐมนตรี สส. และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรวม 21 คน พร้อมแสดงความกังวลต่อท่าทีของนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ซึ่งมองว่าอาจนำไปสู่การไม่สั่งฟ้องนักการเมืองบางส่วน จึงตั้งคำถามว่า กกต.ต้องการหลักฐานชัดเจนเพียงใดจึงจะดำเนินการ
นายพริษฐ์ย้ำว่า ขั้นตอนของ กกต.ไม่ใช่การพิพากษาคดีเหมือนศาล แต่กฎหมายกำหนดเพียงให้มี “หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริต” จึงไม่ควรนำมาตรฐานการพิสูจน์ความผิดของศาลมาใช้ พร้อมชี้ว่า หลักฐานที่ถูกเปิดเผยทั้งโพย ผลคะแนน เส้นทางการเงิน และประวัติการโทรศัพท์ เมื่อนำมาประกอบกันเป็นเสมือนจิ๊กซอว์ที่สะท้อนภาพของขบวนการได้
นายพริษฐ์ยังเปิดข้อมูลเกี่ยวกับนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลังทั้งคู่แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านรายการโทรทัศน์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม โดยระบุว่า ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรวมตัวของบุคคลกว่า 10 คนในห้องทำงานของนายนภินทร รวมถึงความสัมพันธ์กับบุคคลที่ต่อมาได้รับเลือกเป็น สว.
นายพริษฐ์ระบุว่า จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือก สว.ปรากฏตัวที่กระทรวงพาณิชย์ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ สว.ภาวนา จากราชบุรี และ สว.วราภัสร์ จากเพชรบุรี ซึ่งรายหลังปรากฏชื่อในเอกสารที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็น “โพย” หลายชุด พร้อมตั้งคำถามว่าบุคคลทั้งสองเดินทางไปทำอะไรที่กระทรวงพาณิชย์ในวันดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม นายพริษฐ์ย้ำว่า การเปิดข้อมูลไม่ได้เป็นการชี้ว่าใครผิดหรือถูก แต่ต้องการสะท้อนว่ามีข้อมูลเพียงพอในระดับ “หลักฐานอันควรเชื่อได้” ที่ กกต.ควรนำไปดำเนินการตามหน้าที่
นายพริษฐ์เปิดเผยข้อมูลอีกชุดเกี่ยวกับโรงแรมพูลแมน โดยระบุว่า มีข้อมูลพิกัดจากสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งสะท้อนพื้นที่การใช้งานโทรเข้า-ออก พบ สว.จำนวน 40 คน ปรากฏพิกัดโทรศัพท์อยู่บริเวณโรงแรมพูลแมน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 และทั้ง 40 รายอยู่ในกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา 229 คน
“นี่คือหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของ กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เมื่อเอาจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมารวมกัน ก็ต้องถามว่าปฏิเสธได้หรือไม่ว่ากระบวนการโกง สว.มีอยู่จริง และหากหน่วยงานมีหลักฐานเหล่านี้อยู่ในมือ ก็เชื่อว่าเพียงพอที่ กกต.จะตัดสินใจส่งผู้ถูกกล่าวหาไปยังศาล” นายพริษฐ์กล่าว
จากนั้น น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน เปิดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง สว.ในพื้นที่อุทัยธานีกับนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย โดยระบุว่าพบความเชื่อมโยงทั้งบุคคลที่เคยเป็นผู้ช่วย ประวัติการทำงาน และประวัติการโทรศัพท์
น.ส.พนิดาระบุว่า นายอลงกต วรกี สว. และอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มีข้อมูลการโทรศัพท์กับนายเจเศรษฐ์ 31 ครั้ง และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย 3 ครั้ง ขณะที่นายสุทนต์ สว. มีข้อมูลการโทรกับนายเจเศรษฐ์ 7 ครั้ง และนายชาดา 1 ครั้ง รวมถึงเป็นเพื่อนร่วมหลักสูตร นยปส.รุ่นที่ 13 กับนายชาดา
ส่วน น.ส.สายฝน สว. พบข้อมูลการโทรกับนายเจเศรษฐ์ 1 ครั้ง และมีความเชื่อมโยงผ่านบุคคลในทีมงาน ขณะที่นายวันชัย สว. แม้ไม่พบประวัติการโทรศัพท์ แต่บุคคลที่เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญของนายวันชัย เคยเป็นคณะทำงานของนายเจเศรษฐ์มาก่อน
น.ส.พนิดาย้ำว่า การมีประวัติการโทรศัพท์ในช่วงเลือก สว.ไม่ได้หมายความว่ามีความผิด แต่ข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณาเครือข่ายความสัมพันธ์ โดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมีบทบาททางการเมือง
น.ส.พนิดายังกล่าวถึงเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับเลือกเป็น สว.ในอุทัยธานี ซึ่งอ้างว่าบางรายเคยอยู่ในสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้จัดทำโพย ที่คลองสวนพลู รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนการเลือก สว.ระดับประเทศ
พร้อมอ้างข้อมูลจากพยานบางรายว่า ในการรวมตัวดังกล่าว นายอลงกตกล่าวกับผู้เข้าร่วมในทำนองว่า อาจมีทั้งผู้สมหวังและผิดหวัง โดยผู้ที่ผิดหวังจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องตำแหน่ง และขอให้เชื่อมั่นในทีมงานที่จะดำเนินการ
นอกจากนี้ น.ส.พนิดายังอ้างข้อมูลว่า หลังการประชุมจัดทำโพย มีการแจกเงินสดให้ผู้เข้าร่วมคนละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งเงื่อนไขว่า หากผลคะแนนเป็นไปตามโพยจะได้รับเพิ่มอีก 80,000 บาท และหากสามารถทำให้มีผู้ได้รับเลือกเป็น สว.มากกว่า 120 คน จะได้รับเพิ่มอีกคนละ 100,000 บาท