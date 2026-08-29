"อนุทิน" ตรวจคลองถมเซ็นเตอร์หลังเพลิงไหม้ เตือน ปชช.ระวังควันเคมีภัณฑ์-เฝ้าระวังสินค้าที่เหลือ วอนอย่าซ้ำเติมคนเดือดร้อน

นายกฯ รุด ตรวจ “คลองถมเซ็นเตอร์” หลังเพลิงไหม้ เผย คุมสถานการณ์ได้แล้ว เตือน ปชช.ระวังควันเคมีภัณฑ์- เฝ้าระวังสินค้าที่เหลือ วอน อย่าซ้ำเติมคนเดือดร้อน ด้าน ผู้ดูแลโครงการ ยัน ระบบป้องกันอัคคีภัยไม่มีปัญหา
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่คลองถม เซ็นเตอร์ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถม เซ็นเตอร์ เมื่อค่ำวันที่28 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้ดูแลโครงการคลองถมเซ็นเตอร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยนายกฯได้ให้กำลังใจ พร้อมกำชับในการทำงานของเจ้าหน้าที่ และพูดคุยกับประชาชนในบริเวณดังกล่าว
นายกฯ กล่าวภายหลังติดตามสถานการณ์ภายในจุดเกิดเหตุว่า ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว แต่ยังมีความร้อนเป็นบางจุดที่ยังไม่สามารถฉีดน้ำเข้าไปด้านในได้ จึงต้องใช้รถแบคโฮเคลียร์ทางให้เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำเข้าไป และไม่ต้องห่วงการปะทุซ้ำเพราะมีการฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลา แต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือเรื่องควันและอากาศซึ่งต้องมีการเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุด แล้วฝากถึงประชาชนถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้หากเข้ามาก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัย เพราะคนที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากเคมีภัณฑ์ที่เกิดการเผาไหม้อยู่ด้านในซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
นายอนุทิน กล่าวว่า ส่วนเรื่องการบรรเทาและการป้องกันภัยทางผู้ว่าฯ กทม.ได้มีการดำเนินการตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนหลังอื่นได้ ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาแล้ว ขณะที่ผู้ที่มีอาการสาหัสพ้นขีดอันตรายแล้ว สำหรับสินค้าที่ยังคงหลงเหลือในอาคารและอยู่ในสภาพดีได้กำชับกับทางตำรวจให้มีการสอดส่องเฝ้าระวังการขโมยของ หากพบคนกระทำความผิดจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที และขอวิงวอนว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการรวมถึงเจ้าของตลาดมีความทุกข์และค้าขายไม่ได้แล้ว ด้านเจ้าของตลาดบอกว่า คงจะไม่มีคลองถมอีกแล้ว เพราะเกิดไฟไหม้ใหญ่และอาคารยุบตัว ซึ่งตนเป็นกำลังใจให้ เพราะตลาดนัดคลองถมเซ็นเตอร์เป็นตลาดที่ใหญ่ ชาวบ้านทั่วไปก็มาจับจ่ายใช้สอยสบายใจที่จะซื้อ คุณภาพของก็ดี ซึ่งตัวอาคารมีประกันโครงสร้างไว้ ความเสียหายของผู้ประกอบการคงมีการชดเชยจากประกัน ทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าเจ้าของตลาดและเจ้าของกิจการจะตัดสินใจยังไงต่อไป ทั้งนี้ต้องชมผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ทันที เพราะถ้าไม่เร่งมืออาจจะลุกลามไปมากกว่านี้