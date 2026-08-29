กกต.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อม สส.อุดรฯ เขต 3 ยังไร้เรื่องร้องเรียน คาดใช้สิทธิ์ 63.42% เตรียมอุปกรณ์สู้ฝน

กกต.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนการเลือกตั้งซ่อม สส. อุดรธานี เขต 3 พรุ่งนี้ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน คาดคนมาใช้สิทธิ์ 63.42% เตรียมอุปกรณ์สู้ฝน
วันนี้ (29 ส.ค.) นายณรงค์ รักร้อย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ( 30 ส.ค.) โดยจุดแรก นายณรงค์ เดินทางมาสังเกตการณ์การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม โดยมีนายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชัยณรงค์ สุระตะนัย นายอำเภอสร้างคอม นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ ในการลงคะแนน รวมทั้งการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่พบว่ามีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทยอยเดินทางมาตรวจรับอุปกรณ์ตั้งแต่ช่วงเช้า และซักซ้อมทำความเข้าใจ ก่อนรับและนำอุปกรณ์เลือกตั้งไปเก็บไว้ในจุดที่ปลอดภัย จากนั้นเดินทางไปตรวจติดตามการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของ กปน. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วน ซึ่งจุดนี้ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ เดินทางมารอร่วมลงพื้นที่
หลังตรวจเยี่ยม นายณรงค์ ให้สัมภาษณ์ถึงการสังเกตการณ์ในวันนี้ ว่า เรื่องของความพร้อม ตนเชื่อว่าทางเขตเลือกตั้งที่ 3 โดยผอ.กกต.จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สนับสนุนทั้งกำลังคนที่มาเป็นกปน. คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะการเลือกตั้งเพิ่งผ่านมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี จึงเชื่อว่าวันนี้จะมีความพร้อมมากกว่าเดิม เพราะ กกต. พิจารณาเรื่องที่จะพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการในหน่วยเลือกตั้งให้มันสมบูรณ์ที่สุด ให้เป็นไปตามกฎหมายมากที่สุด เช่น มีนวัตกรรมใหม่ เราไม่เคยเอาประธานของแต่ละหน่วยมาพูดคุย เราจะเน้นว่าให้ประธานแต่ละหน่วยเข้ามาบริหารหน่วย ถ้าเกิดประธานสามารถที่จะบริหารหน่วยได้ ก็จะเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องร้องเรียนขณะนี้ยังไม่มี
เมื่อถามว่ามีเรื่องที่สุ่มเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงในการหย่อนบัตรวันพรุ่งนี้หรือไม่ นายณรงค์กล่าวว่า สิ่งที่กังวลน่าเรื่องฝน อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชาชนทั้ง 2 อำเภอ คือ อำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอม ส่วนอำเภอเมือง คือ ตำบลบ้านขาว รีบมาใช้สิทธิ โดยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวนผู้มาใช้สิทธิประมาณ 63.42% ก็หวังว่าจะให้มีผู้มาใช้สิทธิมากกว่าเดิม แต่ก็เข้าใจว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อม แต่ก็อยากให้มาใช้สิทธิกันให้มากที่สุด
นายณรงค์ ยังย้ำว่ามีความกังวลเรื่องฝน ซึ่งได้บอกทางผอ.จังหวัดแล้ว ให้ประสานกับทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ พยายามต้องทราบสถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่ แต่ที่ได้พูดคุยกับ กปน. ก็ให้เตรียมเรื่องการขนหีบบัตรไปมา ให้มีความระมัดระวังเรื่องฝน และฝากไปถึงประชาชนให้พกร่มมาด้วย เผื่อเจอฟ้าฝนในระหว่างทางที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แล้วก็ขับรถขับขี่ก็ระมัดระวังด้วย
ส่วนหน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นอาคารเกือบทั้งหมด ในที่ประชุมประธาน กกต. ก็ไม่อยากให้เป็นเต็นท์ เพราะบางทีถ้าเกิดเราเลือกตั้งหน้าฝนก็จะเป็นปัญหา เนื่องจากความไม่มั่นคงแข็งแรงของหน่วยเลือกตั้ง อาจจะนำไปสู่การต้องลงคะแนนใหม่ ทาง กกต. ต้องประสานกับกับในพื้นที่ว่าทำอย่างไร ต่อไปต้องลดหรือไม่ให้มีเป็นเต็นท์เลย ซึ่งต้องพยายามที่จะดำเนินการในอนาคต
เมื่อถามว่า ในการเลือกตั้งใหญ่ มันจะมีประเด็นถกเถียงกันเรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งครั้งนี้มีการปรับอย่างไร นายณรงค์ กล่าวว่า จริงๆ ตนมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาอะไร เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแบบเขต บาร์โค้ดจะไม่มี และในมุมมองของเรื่องบาร์โค้ด เชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องลับ
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 อุดรธานี ประกอบด้วย อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว)
พร้อมกันนี้ กกต.ยังเตือนว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันที่ 29 สิงหาคม 2569 จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 สิงหาคม 2569 ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 156 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม