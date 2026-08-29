กกต.ย้ำ 14 ก.ย.ชี้ขาดมคดีฮั้ว สว.ส่งศาลหรือไม่ หลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้ว “ณรงค์” ยันไร้แรงกดดันตลอด 3 เดือน ขอให้มั่นใจ

กกต.ยัน 14 ก.ย.ชี้ขาดมติส่งศาลคดีฮั้ว สว. หรือไม่ หลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้ว “ณรงค์” ลั่นไร้แรงกดดันตลอด 3 เดือน ขอประชาชนมั่นใจ
วันนี้ ( 29 ส.ค.) นายณรงค์ รักร้อย กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงคดีฮั้ว สว.ที่ กกต. นัดลงมติว่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ ในวันที่ 14 กันยายนนี้ โดยยืนยันว่าจะมีมติในวันที่ 14 กันยายนจริง โดยเราพิจารณาไปหมดแล้วเมื่อวาน พิจารณาทุกสํานวน ที่เป็นปัญหาของ สว. และทาง กกต. มีมติเป็นเอกฉันท์ เพราะตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่เราทำ เราพิจารณามาโดยตลอด อาจจะมีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ประชุม เนื่องมาจากมีภารกิจอื่น ก็เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้
เมื่อถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบางประเด็น ที่ต้องสอบถาม
มีกลุ่มภาคประชาสังคมหรือฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ออกมาเคลื่อนไหว จำเป็นต้องมอนิเตอร์ด้วยหรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า ไม่หรอกครับ เป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้ว เราก็ทำตามสํานวนของเรา พร้อมย้ำว่าต้องว่าไปตามข้อกฎหมาย ตามระเบียบแบบแผน มีข้อกฎหมายอยู่
เมื่อถามว่าตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ไม่ได้อยู่ภายใต้การกดดันอะไรใช่หรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า ไม่เคยมีอะไรกดดัน
“ขอให้มั่นใจครับ มั่นใจพวกเรา กกต. ทั้ง 7 คน ขอบคุณครับ”