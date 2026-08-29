“ชลน่าน” ชี้ต้นตอฮั้ว สว.อยู่ที่ รธน.60 เปิดช่องระบบที่มา จนเกิดปัญหา หนุนแก้รายมาตราปิดทางบิดเบือนระบบ

“หมอชลน่าน” ชี้ปม “ฮั้ว สว.” ต้องพิสูจน์ แต่ต้นตออยู่ที่ รธน.60 เปิดช่องระบบที่มา สว.จนเกิดปัญหา หนุน “อภิสิทธิ์” เร่งแก้รายมาตรา ปิดทางบิดเบือนระบบ วอน สว.ยึดสัตย์ปฏิญาณ ใช้อำนาจเพื่อชาติ จี้นายกฯ แสดง “ความกล้าหาญทางการเมือง” พาประเทศออกจากวิกฤต
วันที่ 29 ส.ค. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีต สส.พรรคเพื่อไทย กล่าวในเวทีเสวนาตามโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน หัวข้อ “การเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่น : ความจริงที่สังคมต้องการคำตอบ” ถึงวิกฤตความเชื่อมั่นต่อกลไกตรวจสอบถ่วงดุลจากกรณีที่เรียกว่า “โกง สว.”ว่า ปัจจุบันมี สว.กว่า 200 คนทำหน้าที่อยู่ แม้บางส่วนถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการฮั้วหรือทุจริต ซึ่งต้องพิสูจน์ตามกระบวนการ แต่ส่วนตัวไม่โทษ สว. เพราะหากจะหาต้นตอ ต้องมองไปที่รัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเปิดช่องและวางกลไกให้เกิดระบบที่มาของ สว.ในลักษณะที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
นพ.ชลน่าน กล่าวว่า สิ่งสำคัญมีทั้ง “ที่มา” และ “การทำหน้าที่” จึงขอให้ สว.ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ยึดความซื่อสัตย์สุจริตตามรัฐธรรมนูญและคำปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
“บางเรื่องถ้าท่านทำเพื่อการอยู่รอด เราพออภัยให้ได้ แต่อย่าเกินเลยไปจนทำให้ภาพรวมเสียหาย ขอให้ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริตตามรัฐธรรมนูญ และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศโดยรวม”
นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาบ้านเมืองต้องแก้ทั้ง “คน” และ “ระบบ” โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องยังอยู่ภายใต้ระบบเดิม ก็ยากที่จะคาดหวังรัฐธรรมนูญตามที่ประชาชนต้องการ ดังนั้น ทั้งการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มาของ สสร. และกระบวนการแก้ไข ต้องออกแบบให้รอบคอบ ปิดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การบิดเบือนให้มากที่สุด
พร้อมเห็นด้วยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในเรื่องเร่งด่วน เพราะการหวังแก้ทั้งระบบแบบเบ็ดเสร็จทำได้ยาก สิ่งใดทำได้ควรเร่งดำเนินการก่อน เพื่อนำไปสู่รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชน
“ฝากถึงนายกฯ และผู้ใช้อำนาจ เมื่อได้โอกาสจากประชาชนแล้ว ขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความกล้าหาญทางการเมืองและเจตนารมณ์ทางการเมืองสำคัญ ขอให้ช่วยกันปกป้องสถาบันหลัก ปกป้องประชาชน และทำประโยชน์ให้ประเทศ” นพ.ชลน่านกล่าว