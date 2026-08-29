“อภิสิทธิ์” กังวลหนักกลไกตรวจสอบนอกสภาถูกตั้งคำถาม ย้ำหน้าที่ฝ่ายค้าน หากรัฐบาลบอก “แมวเป็นหมา” ต้องให้ ปชช.เห็นความจริงว่า “มันคือแมว”

“อภิสิทธิ์” รับกังวลหนักระบบการเมือง ชี้กลไกตรวจสอบนอกสภาถูกตั้งคำถาม หลัง “วุฒิสภา” เชื่อมโยงองค์กรอิสระ เชื่อไม่มีใครยอมปล่อยประเทศอยู่กับความไม่ถูกต้อง พร้อมใช้ทุกสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เปรียบเจ็บ หากรัฐบาลบอก “แมวเป็นหมา” ฝ่ายค้านต้องทำให้ประชาชนเห็นความจริงว่า “มันคือแมว” ย้ำการเมืองต้องอยู่บนข้อเท็จจริง
วันที่ 29 ส.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวบนเวที โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน หัวข้อ “การเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่น : ความจริงที่สังคมต้องการคำตอบ” โดยยอมรับว่า มีความกังวลอย่างมากต่อสภาพบ้านเมืองและระบบการเมือง ปัญหาปัจจุบันไม่ได้อยู่เพียงในสภา เพราะกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลจำนวนมากถูกนำไปไว้นอกสภาผ่านองค์กรอิสระ โดยมีวุฒิสภาเป็นกลไกเชื่อมโยง ซึ่งที่ผ่านมาเกิดปัญหามาทุกยุค จากองค์กรที่ควรเป็นกลางกลับถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นกลาง และอาจพัฒนาเป็นเครือข่ายที่ทำให้การตรวจสอบยากขึ้น รวมถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ย้ำว่า แม้จะกังวลต่อสภาพบ้านเมือง แต่ไม่กังวลกับการทำหน้าที่ฝ่ายค้าน เพราะที่ผ่านมาเคยเผชิญสถานการณ์ทางการเมืองที่เสียเปรียบ ทั้งการต่อสู้กับ กกต. ป.ป.ช. และตำรวจ แต่ท้ายที่สุดยังสามารถนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้
“เครื่องมือที่มีตามกฎหมาย สิทธิที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญก็ต้องใช้ แม้ครั้งที่หนึ่งไม่ได้ผล ครั้งที่สองยังไม่ได้ผล แต่ถึงที่สุดผมยังเชื่อว่าไม่มีใครจะยอมปล่อยให้บ้านเมืองอยู่กับความไม่ถูกต้อง”
นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ในอดีตเครื่องมือสื่อสารส่วนใหญ่อยู่ในมือรัฐบาล ทำให้ฝ่ายรัฐบาลสามารถสร้างความเข้าใจต่อสังคมได้ง่าย ดังนั้น หน้าที่ฝ่ายค้านคือใช้เวทีรัฐสภาและความสามารถทั้งหมดทำให้ประชาชนเห็นข้อเท็จจริง
“ถ้ารัฐบาลบอกว่าแมวเป็นหมา หน้าที่ฝ่ายค้านคือต้องทำให้คนเห็นว่าจริงๆ แล้วมันคือแมว เราต้องทำให้ประชาชนเห็นความจริงว่า “มันคือแมว” เพราะการเมืองต้องอยู่บนข้อเท็จจริง“นายอภิสิทธิ์กล่าว