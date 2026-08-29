สงขลาเตรียมเสิร์ฟอาหารถิ่นของดีภาคใต้ ขึ้นโต๊ะ ครม.สัญจร ดันซอฟต์พาวเวอร์แดนใต้ หรอยหนัดได้แรงอก!

รัฐบาลเผยจังหวัดสงขลาเตรียมเสิร์ฟอาหารถิ่น ของดีภาคใต้ ขึ้นโต๊ะต้อนรับ ครม.สัญจร ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและต่อยอดสู่ Soft Power ด้านอาหารของภาคใต้
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2569 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม–1 กันยายน 2569 เตรียมนำอาหารท้องถิ่น เสิร์ฟบนโต๊ะอาหารให้คณะรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสความ อร่อยของดีจังหวัดสงขลา เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและต่อยอดสู่ Soft Power ด้านอาหารของภาคใต้
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า อาหารที่จังหวัดสงขลาจัดเตรียมไว้ แบ่งออกเป็น ดังนี้
1.เมนูอาหารว่าง (หรอยหนัด) ประกอบด้วย ต้มสามเหลี่ยมไส้ไก่หยองไข่แดงเค็ม ขนมไข่เตาถ่าน และเมล่อนทองระโนด
2.เมนูอาหารเช้า (หรอยแรงได้แรงอก) ประกอบด้วย ข้าวต้มปลากะพง 3 น้ำ จากกลุ่มแม่น้ำทะเลสงขลา ปลาท๋องโก๋ สังขยาหรือนมข้น และเค้กสะหวา
3.เมนูอาหารกลางวัน (หรอยจังฮู้) ประกอบด้วย แกงส้มปลากะพง 3 น้ำ มะม่วงเบาสำรับสงขลา 2 วัตถุดิบ GI ขนานแท้ ปลากระบอกทองหอม ใบเหลียงผัดไข่ ก๋วยเตี๋ยวถนัดศรี ไก่ทอดหาดใหญ่ ข้าวมันไก่เบตงสำรับรสแห่งไก่สายพันธุ์ใต้ และลูกตาลกะทิสด ไอติมไทย-ไท
4.เมนูฮาลาล ประกอบด้วย ซุปเนื้อฮาลาล ข้าวมันไก่ฮาลาล ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรต้นตำรับ และลูกตาลกะทิสด ไอติมไทย-ไท
“จังหวัดสงขลาบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ครม.สัญจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมใช้โอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลา ผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ขับเคลื่อนย่านเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก และส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” นางสาวพลอยทะเล กล่าว