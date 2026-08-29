รัฐบาลปลดล็อกระบบย้ายครู คืนตำแหน่งเกษียณ 7 พันกว่าอัตรา ทดแทนขาดแคลนครู

รัฐบาลมอบความสุขบุคลากรทางการศึกษา ปลดล็อกระบบย้ายครู คืนตำแหน่งเกษียณ 7 พันกว่าอัตรา ทดแทนขาดแคลนครู พร้อมมอบสิทธิพิเศษครูพื้นที่ทุรกันดาร
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยล่าสุดคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้อนุมัติมาตรการ 3 ด้านหลัก ที่เป็นข่าวดีของครูและสถานศึกษาทั่วประเทศ
มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย การคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,276 อัตรา โดยจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเติมเต็มบุคลากรในชั้นเรียน ลดภาระงานครู และทดแทนอัตรากำลังที่ขาดหาย
นอกจากนี้ยังปลดล็อกระบบการย้ายครูให้คล่องตัวขึ้น ด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ (ตำแหน่งครู) โดยยกเลิกเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมกรณีรับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมเปิดทางให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตำแหน่งว่างได้ เพื่อช่วยให้การจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนที่ขาดแคลน ทำได้รวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการยังได้มอบสิทธิพิเศษให้กับครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย 3,657 แห่ง โดยออกมาตรการลดเวลาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA จากเดิม 4 ปี เหลือเพียง 3 ปี เพื่อตอบแทนความเสียสละของครู
ทั้งนี้ การอนุมัติจัดสรรอัตรากำลังทดแทน การปลดล็อกระบบย้ายครู และการมอบสิทธิประโยชน์ลดเวลาประเมินวิทยฐานะให้แก่ครูในพื้นที่ทุรกันดารนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ ให้คนเก่งคนดีมีโอกาสเติบโตในสายงาน และพร้อมทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่