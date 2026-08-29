“สุขสมรวย”นั่งหัวโต๊ะบอร์ด กทบ.เคาะงบพันล้าน "SML พลัส" ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมอัดฉีด "ไทยช่วยไทย"ต่อเนื่อง 3 รอบ รวมกว่า 743 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (บอร์ด กทบ.) ครั้งที่ 7/2569 พร้อมผลักดันมติสำคัญ 2 เรื่อง เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งกองทุนหมู่บ้านฯ ทั่วประเทศ
โดยที่ประชุมได้เห็นชอบอนุมัติโครงการ SML พลัส เพิ่มเติมจำนวน 5,461 โครงการ วงเงินรวม 1,009,600,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคง (อนุฯ SML พลัส) ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมสั่งการให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เร่งตรวจสอบเล่มคำขอให้แล้วเสร็จเพิ่มขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้เม็ดเงินลงถึงพื้นที่และประชาชนได้เร็วที่สุด
พร้อมกันนี้ บอร์ดฯ ยังอนุมัติจัดสรรเงินโครงการ "ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง" ครั้งที่ 3 รอบล่าสุด วงเงิน 460 ล้านบาท เพื่อลดภาระดอกเบี้ย เติมสภาพคล่อง และเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กองทุนหมู่บ้านฯ ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เมื่อรวมการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยฯ ทั้ง 3 รอบ มีกองทุนหมู่บ้านฯ ได้รับประโยชน์แล้วรวม 9,571 กองทุน คิดเป็นวงเงินสะสมทั้งสิ้น 743,870,000 บาท สะท้อนความต่อเนื่องของนโยบายภายใต้การผลักดันของนางสุขสมรวย ในการช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และเสริมสภาพคล่องให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับประกอบอาชีพมากขึ้น
ท้ายที่สุด นางสุขสมรวย ได้กำชับให้ที่ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเม็ดเงินถึงมือประชาชนฐานรากอย่างแท้จริง