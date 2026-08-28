กรมการปกครอง เดินหน้าภารกิจเชิงรุกทุกมิติ “ปราบอาชญากรรม–สกัดทุจริตทะเบียน–คุมอาวุธปืน–ดูแลสิทธิสวัสดิการประชาชน”

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา 22-28 สิงหาคม 2569 กรมการปกครอง เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มข้น โดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานสำคัญ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีฯ “อนุทิน” นำทัพ 5 หน่วยงาน ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมรูปแบบใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงผลการขับเคลื่อนภารกิจ “การปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ โดยพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับภาคีเครือข่าย” โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวน ขยายผล และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างครบทุกมิติ
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ “รื้อ–แก้–บล็อก” เดินหน้าปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียน” โดยมุ่งตรวจสอบจากพฤติการณ์และข้อมูลเชิงลึก ไม่ยึดติดเพียงตัวบุคคลหรือชื่อในระบบ เพื่อให้สามารถป้องกันเฝ้าระวัง ระงับ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ผลการขับคลื่อนฯ ทั้ง 878 อำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569) ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 96,530 ครั้ง กรณีการควบคุมอาวุธปืน (สะสม) 333 กรณี ผู้กระทำผิด 349 ราย อาวุธปืน 383 กระบอก ถูกกฎหมาย 42 กระบอก ผิดกฎหมาย 341 กระบอก เครื่องกระสุน 24,193 นัด
กรณีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตรวจพบ 2,346 กรณี ผู้กระทำผิด 2,941 ราย ยาเสพติดที่ตรวจพบยาบ้า 14,239,746 เม็ด/ไอซ์ 205.33 กก./เฮโรอีน 44.22 กรัม/โคเคน 15 กก./กัญชา 212.6 กก./ฝิ่น 38 กรัม/ยาอี 56 เม็ด/ เคตามีน 443.11 กก.
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เปิดปฏิบัติการ “ล้างปืนเถื่อนเมืองสองแคว” เข้าตรวจค้นสถานที่ตามหมายศาลจังหวัดพิษณุโลกและสถานที่ ต้องสงสัย หลังตรวจพบความผิดปกติจากระบบข้อมูลอาวุธปืนของอำเภอเมืองพิษณุโลก จากการตรวจสอบพบข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3) แต่ไม่ปรากฏการนำใบอนุญาตดังกล่าวมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ในช่วงปี 2563–2569 รวมจำนวน 2,255 ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อนำผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ราย เข้าสู่กระบวนการทางคดีอาญาต่อไป
โค้งสุดท้าย! ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องกด “ขอทบทวนสิทธิ” ภายใน 31 สิงหาคมนี้ อธิบดีกรมการปกครองกำชับฝ่ายปกครองทุกระดับ “เร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้าน” โดยมอบหมายให้นายอำเภอ ฝ่ายปกครอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เร่งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของรัฐ ให้ได้รับการดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
DOPA N.I.C.E. ผนึก 6 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการ “สยบภัยไชยปราการ” ทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียน–บัตรประชาชน ลุยจับขบวนการทำบัตรเลข 0 ให้บุคคลต่างด้าว พร้อมขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทุกราย โดย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง และผู้แทนหน่วยงาน สตช. ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปง. DSI ร่วมแถลงข่าวฯ โดยกรมการปกครองได้รับข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. และเบาะแสจากศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน กรมการปกครอง (DOPA N.I.C.E. - Center) จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ในช่วงปี 2559–2565
มีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบกว่า 5,044 ราย โดยพบพฤติการณ์หลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบ เช่น การจัดเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์ การสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ การเพิ่มชื่อบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน ทั้งที่ไม่มีภูมิลำเนาหรือบ้านพักอาศัยจริง รวมถึงการจัดทำเอกสารทางทะเบียนโดยมิชอบ พบรายการกระทำผิดที่แน่ชัด จำนวน 74 รายการ โดยดำเนินการจำหน่าย ยกเลิก เพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว และในส่วน 23 รายที่ดำเนินการจับกุมแล้ว จะเร่งดำเนินการจำหน่าย ยกเลิก เพิกถอนรายการทางทะเบียนโดยเร็ว ในส่วน 4,947 รายการที่ต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นการได้รายการทางทะเบียนมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะถูกดำเนินการกำหนดให้เป็นบุคคลเฝ้าระวัง (Caution Sign) ในระหว่างกระบวนการขยายผลการตรวจสอบรายการที่ทุจริตต่อไป
กรมการปกครอง เดินหน้าจัด Workshop รุ่น 4 ภาคอีสาน ผนึกกำลังฝ่ายปกครอง - ตำรวจ จับคู่ทำงาน เพื่อถอนรากถอนโคนปัญหาด้านความมั่นคงโดย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ จ.ขอนแก่น การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นายอำเภอในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ภาค 3 และ ภาค 4 ทั้งหมด รวมทั้งสิ้นจำนวน 810 คน
เป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้หลัก “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล” เพื่อบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ การบุกรุกที่สาธารณะ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) การฟอกเงิน ผู้มีอิทธิพล หนี้นอกระบบ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคง และยาเสพติด นอกจากนี้ มท.2 ยังได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 4 ประเด็น ได้แก่ มาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครอง มาตรการตรวจสอบสถานบริการ มาตรการตรวจสอบการพนัน และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดน