“เจเศรษฐ์”รุดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ คลองถมเซ็นเตอร์ สั่งเร่งระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเข้าควบคุมเพลิง

วันนี้ (28 ส.ค. 69) เวลา 22.25 น. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บริเวณภายในคลองถมเซ็นเตอร์ ถนนวรจักร โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าควบคุมเพลิง
นายเจเศรษฐ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการระดมเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ กทม. เข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงอย่างสุดความสามารถ โดยเบื้องต้นจากการประเมินในพื้นที่พบว่า เราสามารถควบคุมบริเวณที่เป็นจุดความร้อนได้ และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าไปควบคุมเพลิงในบริเวณที่เข้าถึงยาก และขอให้เวลาเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน
เมื่อถามถึงตัวเลขผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต นายเจเศรษฐ์ ระบุว่า ในเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนที่มีการรายงานว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้อยู่บริเวณชั้นสี่ของอาคารนั้น นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับรายงานและยังไม่ได้เข้าไปสำรวจ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจน
เมื่อถามว่าจะฝากแจ้งเตือนประชาชนหรือพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นห่วงร้าน และยังรออยู่บริเวณภายนอก นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า ในส่วนของร้าน หรือคนที่อยู่ในพื้นที่ด้านใน ตอนนี้ยังไม่ได้รับการรายงาน ซึ่งในบริเวณโดยรอบก็ให้ความมั่นใจได้ว่าจะได้ร้บความปลอดภัย ซึ่งใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุ หากไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องเข้า ให้อยู่บริเวณรอบนอก และใช้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์กับญาติบริเวณใกล้เคียง ส่วนในพื้นที่ไหนที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นควันหรือแสบจมูกแสบตาก็ขอให้หลีกเลี่ยง หรือไปพบแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุด
ส่วนเจ้าหน้าที่ได้รายงานความยากหรือง่ายในการเข้าควบคุมเพลิงในพื้นที่หรือไม่ นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า “ไม่มีคำว่ายากหรอกครับ เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอย่างเต็มสุดความสามารถ เราทำทุกอย่างทุกเคสด้วยความตั้งใจ และขออยู่ส่งส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่