อธิบดีกรมการปกครองกำชับ 878 อำเภอ เคาะประตู ตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ย้ำกด “ขอทบทวนสิทธิ” ก่อนเส้นตาย 31 สิงหาคม

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ระดับอำเภอ หรือ One Stop Service (OSS) ทั่วประเทศ 878 อำเภอ เร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้าย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ เนื่องจากขณะนี้ เหลือเวลาอีกเพียง 3 วัน ก่อนสิ้นสุดการกดขอทบทวนสิทธิในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
จากข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 น. พบว่า มีประชาชนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน 9,314,253 คน ในจำนวนนี้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิแล้ว 4,840,648 คน คิดเป็นร้อยละ 51.97 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิอีก 4,473,605 คน คิดเป็นร้อยละ 48.03 จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้และติดตามประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
อธิบดีกรมการปกครอง กำชับฝ่ายปกครองทุกระดับ “เร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้าน” โดยมอบหมายให้นายอำเภอ ฝ่ายปกครอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เร่งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของรัฐ ให้ได้รับการดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง ไม่ปล่อยให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิต้องพลาดโอกาสจากการไม่ทราบข้อมูลหรือไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
สำหรับประชาชนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ ต้องกดยืนยัน “การขอทบทวนสิทธิ” ในระบบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ เว็บไซต์โครงการฯ หรือธนาคารทั้ง 5 แห่งที่กำหนด
ภายหลังจากกดขอทบทวนสิทธิในระบบแล้ว ผู้ขอทบทวนสิทธิต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ณ ศูนย์ประสานงานฯ ระดับอำเภอ/เขต (OSS) ภายในวันที่ 20 กันยายน 2569 เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ โดยมีกำหนดประกาศผลการทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นต้นไป
อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ในช่วง 3 วันสุดท้ายนี้ ได้กำชับทุกพื้นที่ให้ “เร่งเข้าถึง เร่งติดตาม และเร่งอำนวยความสะดวก” โดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ ให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์ OSS ทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอทบทวนสิทธิต้องพลาดโอกาสเพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการได้
“เหลือเวลาอีกเพียง 3 วัน ขอให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และประสงค์ขอทบทวนสิทธิ รีบดำเนินการกด ‘ขอทบทวนสิทธิ’ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และอย่ารอจนถึงวันสุดท้าย” พร้อมขอให้ฝ่ายปกครองทุกระดับเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม