นายกฯ มอบ รมว.กห.เป็นประธานรับฟังข้อเสนอ “THAIs: From THAI WISDOM to THAI VISION” วปอ.บอ.3

นายกฯ มอบ รมว.กห.เป็นประธานรับฟังข้อเสนอ “THAIs: From THAI WISDOM to THAI VISION” วปอ.บอ.รุ่นที่ 3 ชู “Five Forces, One Future” ผนึกเครือข่ายผู้บริหารแห่งอนาคต เปลี่ยนวิสัยทัศน์สู่การลงมือทำจริง
วันที่ 28 สิงหาคม 2569 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีรับฟังการแถลงผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ “THAIs: From THAI WISDOM to THAI VISION” ของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 3 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับมอบ THAIs Roadmap ซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการกำหนดทิศทางและเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในอนาคต โดยมี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวชื่นชมความตั้งใจของคณาจารย์และนักศึกษา วปอ.บอ. รุ่นที่ 3 โดยระบุว่า คุณค่าของการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้อยู่เพียงข้อเสนอในแต่ละมิติ แต่คือ “กระบวนทัศน์ในการมองประเทศไทยอย่างเป็นระบบ” และการร่วมกันตั้งคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญว่า
“ในอีก 15 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีขีดความสามารถอะไร เพื่อให้เราสามารถกำหนดอนาคตของตนเองได้”
ท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความมั่นคงด้านพลังงาน การเข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจนภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ประเทศไทยจำเป็นต้องมองเรื่องการพัฒนาและความมั่นคงอย่างเชื่อมโยงเป็นองค์รวม พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
สำหรับกรอบแนวคิด THAIs ประกอบด้วย 5 มิติสำคัญ ได้แก่ Technology, Human, Assets, Infrastructure และ Security ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า “ความมั่นคง” ในโลกยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางทหารหรือการป้องกันประเทศ แต่ครอบคลุมถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทุนมนุษย์ ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนความสามารถในการปรับตัว รับมือ และฟื้นตัวจากวิกฤต หรือ Resilience
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงแนวคิด “Five Forces, One Future — ห้าพลัง เพื่ออนาคตเดียวกัน” โดยย้ำว่า ไม่มีพลังใดสามารถขับเคลื่อนประเทศได้โดยลำพัง และไม่มีหน่วยงานใดสามารถสร้างอนาคตของชาติได้เพียงหน่วยงานเดียว การขับเคลื่อนประเทศในโลกยุคใหม่จึงต้องอาศัยการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน นำศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาบูรณาการ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฝากถึงนักศึกษา วปอ.บอ. รุ่นที่ 3 ในฐานะ “ผู้บริหารแห่งอนาคต” ว่า นอกจากองค์ความรู้และขีดความสามารถแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ เครือข่ายแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ เพราะในอนาคต เมื่อแต่ละคนก้าวไปสู่บทบาทและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น เครือข่ายดังกล่าวจะเป็นพลังสำคัญในการเชื่อมโยงคน เชื่อมโยงหน่วยงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่ประเทศชาติและประชาชน
อย่างไรก็ตาม เครือข่ายที่มีคุณค่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากการรู้จักกัน แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และความไว้วางใจ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่า ความรู้ความสามารถเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ ขณะที่ความซื่อสัตย์และคุณธรรมคือพื้นฐานที่ทำให้บุคคลได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำและผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้ฝากคำถามสำคัญให้ผู้บริหารแห่งอนาคตนำไปพิจารณาว่า “เมื่อถึงวันที่เราหมดหน้าที่ หมดตำแหน่ง และต้องส่งต่อภารกิจให้กับคนรุ่นต่อไป เราอยากให้คนจดจำว่า เราได้ฝากอะไรไว้ให้ประเทศบ้าง”
ตำแหน่งและหน้าที่มีวันเปลี่ยนแปลงและส่งต่อ แต่สิ่งที่แต่ละคนได้สร้างไว้ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนจะเป็นสิ่งที่คงอยู่ และสะท้อนคุณค่าของการทำหน้าที่อย่างแท้จริง
ในส่วนของ THAIs Roadmap รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่า ไม่ควรสิ้นสุดลงพร้อมกับการนำเสนอในวันนี้ แต่ควรได้รับการต่อยอด เชื่อมโยงกับหน่วยงานและกลไกการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์จาก “วิสัยทัศน์บนกระดาษ” สู่ “การลงมือทำจริง — From Vision to Action”
ทั้งนี้ ผู้บริหารแห่งอนาคตในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญที่ก้าวขึ้นมารับผิดชอบ ตัดสินใจ และกำหนดทิศทางของประเทศในวันข้างหน้า สิ่งที่ร่วมกันคิดและออกแบบในวันนี้จึงควรเป็นมากกว่าภาพของประเทศไทยที่ต้องการเห็นในอนาคต แต่ต้องเป็น “จุดเริ่มต้นเชิงยุทธศาสตร์” ที่ทุกภาคส่วนสามารถนำไปต่อยอดและร่วมกันลงมือสร้างได้ตั้งแต่วันนี้
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษา วปอ.บอ. รุ่นที่ 3 ที่ร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่มีคุณค่า พร้อมย้ำว่า เป้าหมายของประเทศไทยไม่ใช่เพียงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับอนาคต แต่ต้องสร้างขีดความสามารถให้ประเทศสามารถ “กำหนดอนาคตของตนเอง” ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
“อนาคตไม่ใช่สิ่งที่เรารอให้เกิดขึ้น แต่คือสิ่งที่เราต้องร่วมกันกำหนดและลงมือสร้าง และเมื่อถึงวันที่ต้องส่งต่อหน้าที่ สิ่งที่เราส่งต่อไม่ควรมีเพียงตำแหน่ง แต่ควรเป็นประเทศที่ดีกว่าเดิมให้กับคนรุ่นต่อไป”