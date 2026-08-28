กกต.เคาะวันนัดลงมติคดีฮั้ว สว.จันทร์ที่ 14 ก.ย.

กกต.รับฟังข้อเท็จจริงคดีฮั้ว สว.เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงนัดประชุมเพื่อลงมติ จันทร์ที่ 14 ก.ย.2569
วันนี้(28ส.ค )สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับ การได้มาซึ่ง สว. โดยวันนี้ กกต.ได้พิจารณา รับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเสร็จสิ้นแล้ว และเนื่องจากสำนวนดังกล่าวมีข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน บางส่วนที่จำเป็นที่ต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาลงมติเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ จึงกำหนดนัดพิจารณาลงมติสำนวน เกี่ยวกับการได้มาซึ่ง สว. ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569