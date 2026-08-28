'รมว.กห.' ปลุกวิธีคิดผู้นำบนเวที วปอ.บอ. รุ่น 3 ดัน ’THAIs : Five Forces, One Future‘ ปั้น 5 ขีดความสามารถประเทศ

รมว.กลาโหมร่วมฟังแถลงผลการศึกษาของนักศึกษา วปอ.บอ. รุ่น 3 เสนอ THAIs Roadmap กำหนดอนาคตชาติ 15 ปีข้างหน้า ชู 5 ขีดความสามารถหลัก ขับเคลื่อนประเทศด้วย AI เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ที่ไร้สัญญาณเตือน
วันที่ 28 สิงหาคม 2569 พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานรับฟังการแถลงผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 3 ภายใต้แนวคิด ‘THAIs : From Thai Wisdoms to Thai Vision‘ พร้อมด้วย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมงาน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2569
โดยมี พลเอก สิทธา มหาสันทนะ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วย พลโท อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการศึกษา
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะตัวแทนนักศึกษา วปอ.วบ. รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยคณะนักศึกษานำเสนอ THAIs Roadmap กรอบ ‘5 ขีดความสามารถของชาติ’ ที่ประเทศไทยต้องเร่งสร้างเพื่อยืนหยัดแข่งขันในโลกยุคปัจจุบัน และกำหนดอนาคตของชาติในอีก 15 ปีข้างหน้า ท่ามกลางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความมั่นคงหลอมรวมกันจนเส้นแบ่งบางลง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ที่มีลักษณะ ‘4 ร.‘ ได้แก่ รวดเร็ว รุนแรง ไร้พรมแดน และไร้สัญญาณเตือน
.
คณะผู้ศึกษานำเสนอการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ‘THAIs Corpus‘ ที่รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิชาการทั้ง 230 ฉบับของนักศึกษาหลักสูตร วปอ.บอ. รุ่นที่ 3 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล งานวิจัย และประสบการณ์เชิงปฏิบัติการ โดยนำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ค้นหารูปแบบและความเชื่อมโยงเชิงลึกที่อาจถูกมองข้ามหากพิจารณาปัญหาแบบแยกส่วน ทั้งนี้ คณะทำงานย้ำชัดเจนว่า AI ไม่ได้ทำหน้าที่คิดนโยบายแทนมนุษย์ แต่เป็นเพียงเครื่องมือช่วยสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของประเทศได้รอบด้านขึ้น
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์นำไปสู่การกำหนดขีดความสามารถหลักที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันเป็นระบบเดียว ภายใต้แนวคิด ‘Five Forces, One Future — ห้าพลัง แต่มีอนาคตเดียวกัน‘ สามารถสรุปใจความสำคัญได้ใน 15 คำ ดังนี้
.
T - Technology (เทคโนโลยี): เลือก · แข่ง · ดัน
H - Human (ทุนมนุษย์): ซ่อม · ต่อ · ส่ง
A - Accessibility & Assets (พลังงานและทรัพยากร): หา · ใช้ · กัน
I - Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน): เชื่อม · ลอง · ขยาย
S - Security & Resilience (ความมั่นคงและภูมิคุ้มกัน): รู้ก่อน · ยืนเอง · เชื่อกัน
ภายหลังการแถลงผลการศึกษา พล.อ.อดุลย์ ได้เน้นย้ำถึงการเร่งนำเทคโนโลยีภายใต้กรอบ ’THAIs‘ ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร พร้อมฝากแนวคิดถึงการทำงานเพื่อประเทศว่า ผู้นำต้องไม่มองเพียงแค่การแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้า แต่ทุกการตัดสินใจต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาว และต้องตั้งคำถามเสมอว่าเครื่องมือหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันจะต่อยอดให้ประเทศไทยดีขึ้นได้อย่างไร
.
"นี่คือวิธีคิดของผู้นำ แม้คนทำงานจะมาจากหน่วยงานที่มีภารกิจหรือต้นสังกัดต่างกัน แต่จุดร่วมเดียวที่เราต้องมีคือการยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นศูนย์กลาง เราต้องหาคำตอบให้ได้ว่าจะนำเทคโนโลยีมาเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศได้อย่างไร ผู้นำในอนาคตจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเปลี่ยนความรู้ที่มีให้กลายเป็นขีดความสามารถที่แท้จริงของประเทศ" พล.ท.อดุลย์ ฯกล่าวทิ้งท้าย