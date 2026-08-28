กกต.แจ้งความ iLaw ปล่อยความเห็นรองเลขาฯคดีฮั้ว สว. ให้สอบข้อเท็จจริง-เพื่อความเชื่อมั่นทำหน้าที่

กกต. แจ้งความ iLaw ปล่อยความเห็น รองเลขาฯ ในคดีฮั้ว สว. ย้ำเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง -เพื่อความเชื่อมั่นการทำหน้าที่ของสนงฯ
วันนี้ (28ส.ค.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าแจ้งความ ณ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีตามกฎหมายกรณี iLaw เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายครรชิต ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือคดีฮั้ว สว.
นอกจากนี้ยังระบุว่าการดำเนินการแจ้งความเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานกกต. โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งนี้มีรายงานว่านายครรชิตได้เข้าแจ้งความต่อกองปราบปรามเมื่อช่วงเวลา 14:00 น ที่ผ่านมา